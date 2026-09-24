Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác minh khiếu nại của 3 công dân tại Gia Lai

Ngày 24.9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về việc giải quyết khiếu nại của 3 công dân liên quan đến các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

Ba trường hợp khiếu nại gồm bà Ngô Thị Thanh Thúy, khiếu nại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông).

Bà Nguyễn Thị Tuyền khiếu nại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng Khu tái định cư phía bắc công viên Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về việc giải quyết khiếu nại của 3 công dân trên địa bàn tỉnh

ẢNH: KIM LOAN

Còn ông Mai Văn Dư khiếu nại về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư và Khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Theo kế hoạch, từ ngày 24.9 đến 14.10, đoàn công tác sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để thẩm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của 3 công dân.

Quá trình xác minh phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật. Sau khi hoàn tất, đoàn sẽ báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết để lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về nội dung giải quyết khiếu nại của 3 công dân, UBND tỉnh Gia Lai và đoàn công tác thống nhất một số nội dung liên quan đến phối hợp trong quá trình làm việc tại địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai giao Thanh tra tỉnh phối hợp, làm việc với đoàn công tác và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo bằng văn bản về các trường hợp khiếu nại theo yêu cầu.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc kiểm tra tính pháp lý, thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc trực tiếp với các bên liên quan nhằm làm rõ nội dung khiếu nại, góp phần giải quyết các vụ việc kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.