Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bổ sung dầu cá omega-3: Chuyên gia chỉ ra món ngon có thể thay thế

Thiên Lan
Thiên Lan
23/02/2026 12:17 GMT+7

Dầu cá omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe như bảo vệ tim mạch, trí não và thị giác. Ngoài viên uống, chúng ta có thể bổ sung axit béo omega-3 bằng nhiều thực phẩm khác.

Chuyên gia Suzanne Fisher, người sáng lập Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Fisher Nutrition Systems (Mỹ) khuyên bạn thử ăn các loại thực phẩm sau đây để bổ sung axit béo omega-3, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Cá hồi

Cá hồi rất giàu dinh dưỡng, cung cấp lượng omega-3 ổn định - 1,83 gram trên khẩu phần 100 gram. Các dưỡng chất quan trọng khác bao gồm protein, vitamin D, B12 và B6.

Cá thu

Cá thu có hương vị đậm đà, cung cấp lượng lớn omega-3 cùng với protein, canxi, magie, vitamin B12 và selen. 1 khẩu phần 100 gram cá thu đã nấu chín cung cấp 1,02 gram axit béo omega-3.

Bổ sung dầu cá omega-3: Chuyên gia chỉ ra món ngon có thể thay thế - Ảnh 1.

Cá hồi, cá trích... là nguồn bổ sung axit béo omega-3

Ảnh: AI

Cá trích

Cá trích cung cấp omega-3, protein động vật chất lượng cao, vitamin D, nhóm B, folate và các khoáng chất như sắt, kẽm. 100 gram cá trích chứa 1,71 g omega-3.

Cá mòi

Cá mòi cung cấp axit béo omega-3 cùng với canxi, vitamin D, sắt và protein.

Hạt lanh

Là lựa chọn thực vật tuyệt vời thay thế cá, mỗi muỗng canh hạt lanh cung cấp 2,35 gram omega-3, thậm chí 1 muỗng dầu hạt lanh cung cấp tới 7 gram axit béo omega-3. Hạt lanh còn cung cấp chất xơ, magie và folate.

Hạt chia

Đây là một trong những nguồn omega-3 thực vật tốt nhất. Hạt chia còn cung cấp chất chống oxy hóa, chất xơ và là nguồn protein hoàn chỉnh với 9 axit béo thiết yếu. 1 khẩu phần 28 gram hạt chia cung cấp 5,06 gram omega-3.

Quả óc chó

Quả óc chó là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào cùng với protein thực vật, chất xơ và chất chống oxy hóa. 1 khẩu phần 28 gram cung cấp 2,57 gram axit béo omega-3.

Các loại Omega-3 và nhu cầu cơ thể

Có 3 loại axit béo omega-3 chính:

ALA: Thường có trong dầu thực vật và các loại hạt.

EPA và DHA: Chủ yếu tìm thấy trong hải sản.

ALA là tiền chất của DHA và EPA, nhưng cơ thể chuyển đổi chúng rất hạn chế. Do đó, đa dạng các nguồn thực phẩm là quan trọng để đảm bảo đủ cả 3 loại. Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên đặt mục tiêu tiêu thụ từ 1,1 đến 1,6 gram ALA mỗi ngày, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Uống dầu cá omega-3 trước hay sau ăn thì hấp thu tốt hơn?

Uống dầu cá omega-3 trước hay sau ăn thì hấp thu tốt hơn?

Uống dầu cá trước hay sau bữa ăn có liên quan trực tiếp đến đặc tính sinh học của omega-3 và cách hệ tiêu hóa xử lý chất béo. Omega-3 được hấp thu tốt nhất khi đi cùng với thức ăn, đặc biệt là món có chất béo.

Khám phá thêm chủ đề

OMEGA-3 axit béo omega-3 Dầu cá omega-3 cá hồi Cá thu Cá trích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận