Bộ trưởng GD-ĐT: Mục tiêu của trường chuyên không chỉ để đoạt giải

Theo Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác vừa có buổi làm việc với TP.Quảng Ninh về tình hình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trường chuyên phải tiên phong thử nghiệm phương pháp mới

Trước cuộc làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trường THPT chuyên Hạ Long. Chia sẻ tại đây, ông cho rằng, mục tiêu phải là "để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường chứ không chỉ để đoạt giải". Giáo dục toàn diện và giáo dục chuyên sâu cần được tổ chức hài hòa, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh lựa chọn, trải nghiệm, nghiên cứu và phát triển theo năng lực, hứng thú.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với học sinh THPT chuyên Hạ Long

ẢNH: MOET

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, cần kết hợp giáo dục toàn diện với giáo dục tinh hoa. Trong đó, các trường chuyên cần thực hiện tốt sứ mạng phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài; đồng thời là nơi tiên phong thử nghiệm những mô hình tổ chức, phương pháp giáo dục và đào tạo mới.

Ông Minh Sơn cũng nhấn mạnh, đổi mới giáo dục đòi hỏi sự thay đổi từ chính mỗi nhà trường và mỗi giáo viên. Trong bối cảnh học sinh có khả năng tiếp cận rất nhanh với ngoại ngữ, công nghệ và AI, vai trò của người thầy cần chuyển mạnh sang kiến tạo, hướng dẫn và đồng hành, giúp học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và đi đúng hướng.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ lắng nghe những ý kiến thiết thực từ cơ sở về những đổi mới trong GD-ĐT, nhận diện những điểm còn bất cập để tiếp tục điều chỉnh chính sách và cách thức tổ chức thực hiện.

Đào tạo phải gắn chặt với thị trường lao động và cơ hội việc làm

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, Quảng Ninh đang cụ thể hóa các chủ trương đổi mới giáo dục bằng nhiều mô hình, chính sách mới, gắn với đặc thù của một địa bàn vừa có đô thị, công nghiệp, vừa có miền núi, biên giới, hải đảo.

Một trong những điểm nổi bật là hệ thống chính sách giáo dục đặc thù với quy mô gần 800 tỉ đồng mỗi năm học, trên 539.000 lượt người học và nhà giáo thụ hưởng.

Quảng Ninh cũng triển khai khá sớm những định hướng mới về ngoại ngữ, STEM và trường học số. Thành phố đã lựa chọn 20 cơ sở giáo dục thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn làm việc với TP.Quảng Ninh ẢNH: MOET

Xuất phát từ đặc thù địa bàn biên giới, 19/29 trường phổ thông tại các xã, phường biên giới đã tổ chức dạy tiếng Trung Quốc, hướng tới 100% trường phổ thông khu vực biên giới dạy ngôn ngữ nước láng giềng. 122/232 cơ sở giáo dục phổ thông đã được trang bị phòng thực hành STEM.

Trong tổ chức hệ thống, Quảng Ninh thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học với quy mô lớn, gắn tinh gọn đầu mối với đổi mới quản trị và điều tiết lại đội ngũ. Đợt sắp xếp tháng 10.2025 đã giảm 280/570 đầu mối cơ sở giáo dục công lập; thành phố đang xây dựng phương án tiếp tục giảm thêm 105 cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, vấn đề nguồn nhân lực được Bộ trưởng đặt trong chính tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu nhân lực sẽ rất lớn, vì vậy đào tạo phải gắn chặt với thị trường lao động và cơ hội việc làm.

"Không ai xuống Hạ Long học để về Hà Nội làm việc", ông Minh Sơn nói và cho rằng muốn thu hút người học, Quảng Ninh phải làm cho họ nhìn thấy cơ hội học tập gắn với cơ hội nghề nghiệp, việc làm và phát triển ngay tại địa phương. Điều đó đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp với các trường cao đẳng, đại học; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, công nghệ và nhu cầu sử dụng nhân lực.

Đối với chủ trương sắp xếp các trường cao đẳng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đồng tình với việc tinh gọn đầu mối, nhưng lưu ý mục tiêu không phải chỉ để giảm số lượng cơ sở.

"Sau sắp xếp, các trường phải hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao được chất lượng rồi mới tính đến việc mở rộng quy mô", Bộ trưởng nhấn mạnh.