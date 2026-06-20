Nếu điểm thi lớp 10 không như ý, nếu em rớt trường chuyên và thấy suy sụp...

Nhiều tâm trạng buồn vui lẫn lộn những ngày này, khi TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, điểm chuẩn lớp 10 tích hợp. Những đàn anh - thí sinh đi trước, là học sinh các trường THPT và sinh viên trường đại học tại TP.HCM chia sẻ lời nhắn nhủ tới các đàn em.

Nếu điểm thi không như ý, nếu có lúc em cảm thấy suy sụp vì mình rớt trường chuyên, đừng bi quan vì phía trước luôn là bầu trời ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Dù điểm thi lớp 10 không như ý, các em còn nhiều cơ hội 'phục thù'

Phan Minh Gia Phát, sinh viên ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, người tham gia tiếp sức cho các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn, TP.HCM, cho biết, nếu điểm chuẩn kỳ thi lớp 10 chưa được như kỳ vọng, có thể các thí sinh sẽ biết mình trượt khỏi trường chuyên, trường tốp đầu mà mình đăng ký nguyện vọng 1, nhưng cơ hội không đóng cửa lại hết với các sĩ tử.

"Các em có 3 năm học ở bậc THPT, các em còn nhiều cơ hội để "phục thù" những mục tiêu cao hơn ở những chặng tiếp theo, miễn là các em không lãng phí thời gian, không đóng lại những động lực, khát vọng học tập và những sự cố gắng của bản thân", cựu học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương (TP.HCM) bày tỏ.

Bản thân Gia Phát thấy kỳ thi tốt nghiệp THPT đã căng thẳng, nhưng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mỗi năm ở TP.HCM căng thẳng không kém. Mỗi người đều nung nấu mỗi ước mơ vào một ngôi trường THPT hoặc trường chuyên mà mình yêu thích. Nhưng học tài thi phận, không thể tất cả mọi ước mơ đều đạt được.

"Em muốn nói với các em đang buồn bã, tuyệt vọng rằng, chỉ cần các em xốc lại tinh thần, không từ bỏ, thì chặng đường phía trước sẽ dẫn các em tới đích. Giống như những sinh viên y khoa vậy, bằng thực tế quan sát em nhận thấy nhiều anh chị, đến từ nhiều trường đại học đào tạo ngành y đa khoa, nhưng nếu có tài, có tâm, có sự nỗ lực rèn luyện, đều trở thành những người có chuyên môn giỏi", Gia Phát chia sẻ.

Phan Minh Gia Phát hỗ trợ các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn ẢNH: HỒ HẰNG

Trong khi đó, Hồ Đức Huy, sinh viên sắp lên năm thứ 4 ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng nếu thí sinh đậu trường chuyên thì đó là một cơ hội tốt để có thể chinh phục kiến thức, thực hiện tiếp những mục tiêu của các bạn. Nhưng nếu chỉ học một trường THPT bình thường, thậm chí không phải là những trường "tốp đầu", không ai nói rằng bạn sẽ không có cơ hội để thi đậu những trường đại học tốp đầu hay dẫn đầu trong những ngành học là thế mạnh của bạn.

"Trong ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM, có nhiều sinh viên không đến từ những trường chuyên như Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong hay THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Nhiều bạn đến từ các trường thường, có bạn học từ những ngôi trường THPT bình thường ở nhiều miền quê khác nhau, song các bạn đều chăm chỉ, học rất giỏi. Do đó, em muốn nói với các thí sinh là ngôi trường cấp 3 không quyết định tương lai của các bạn được", Hồ Đức Huy nhắn gửi.

Lời khuyên từ người anh đậu nguyện vọng 2

Điệp Văn Kỳ, sinh viên sắp lên năm thứ tư, ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường ĐH Y dược TP.HCM là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc (phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - không phải trường chuyên của tỉnh. Có năng lực học đều ở nhiều môn, Kỳ đặt nguyện vọng ở nhiều ngành. Đặt nguyện vọng 1 ở ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) nhưng Kỳ chưa may mắn, bạn học ở ngành nguyện vọng 2 - ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Điệp Văn Kỳ (giữa), bên phải là Hồ Đức Huy, bên trái là Phan Minh Gia Phát, cùng là sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

"Em chưa đủ duyên với ĐH Kinh tế TP.HCM và bén duyên với Trường ĐH Y dược TP.HCM, học ngành này em thấy khá nặng nhưng rất kỹ càng kiến thức vì đây thuộc khối ngành sức khỏe. Đã có một số giây phút em cảm thấy áp lực, thấy hoài nghi "liệu bản thân mình có thật sự phù hợp ngành học này" và suýt chút nữa đã nghĩ lại. Nhưng em đã kiên trì hơn, cho mình thêm thời gian và tìm thấy nhiều ý nghĩa trong học tập, công việc tương lai của mình", Kỳ chia sẻ.

Từ câu chuyện của mình, Kỳ mong muốn mỗi thí sinh hãy bình tĩnh, trải nghiệm thật nhiều, thử thật nhiều để tìm được ước mơ, đam mê của mình, sau đó kiên trì theo đuổi nó. Khi các bạn đi theo con đường mình đam mê, mình sẽ có động lực cố gắng. Ngôi trường cấp 3 không nhất thiết phải là những trường chuyên, trường có tiếng. Miễn là các bạn không ngừng cố gắng học hỏi.

"Phía trước các em là bầu trời mới, con đường mới"

Minh Thư và Hồng Vy, cùng học lớp 12 Tích hợp, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhắn gửi những sĩ tử vừa rồi thi xong lớp 10, nhận điểm thi lớp 10 chưa ưng ý: "Nếu các em chưa đạt được nguyện vọng mình mong muốn, không sao cả. Phía trước là bầu trời mới, con đường mới".

Những học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) sau giờ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Gia Phát, học sinh lớp 12 chuyên Anh - Liên ngành 2, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng với những thí sinh có kết quả thi lớp 10 vào trường thường và trường chuyên chưa ưng ý, và với cả những thí sinh nếu lỡ như điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 chưa thật sự như mơ ước, các bạn cũng đừng nên bi quan.

"Em luôn nghĩ em cuộc đời còn rất dài, với những người trẻ tuổi mới 18 đôi mươi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội, đâu phải chúng ta đã già. Và vừa rồi, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 và đạt số điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này là một đàn anh, không phải đang học lớp 12, nhưng với giấc mơ lớn, anh đã quyết tâm tự ôn luyện, thi lại, làm lại. Đó là những câu chuyện để chúng em nghĩ rằng nếu mình có đủ ý chí, quyết tâm, mình sẽ làm được", Phát chia sẻ.