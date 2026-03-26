Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg, cứu cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân 25 tuổi
Video Sức khỏe

Bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg, cứu cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân 25 tuổi

Tam Dân
Tam Dân
26/03/2026 14:00 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung "khổng lồ" nặng gần 12 kg trên bệnh nhân trẻ, đồng thời bảo tồn được tử cung. Đây là yếu tố then chốt giúp người bệnh vẫn còn cơ hội làm mẹ trong tương lai.

Nữ bệnh nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng mang khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, tương đương thai kỳ 36 - 38 tuần. Không chỉ gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, khối u còn đi kèm tình trạng huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái, làm hẹp gần hoàn toàn lòng mạch. Trước thách thức này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy để xây dựng phương án điều trị tối ưu. Bệnh nhân được đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước mổ nhằm giảm nguy cơ thuyên tắc, góp phần đảm bảo an toàn.

Bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg, - Ảnh 1.

Bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg, cứu cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân 25 tuổi

Tin liên quan

Những điều cần biết về chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân ung thư

Những điều cần biết về chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân ung thư

Trong hành trình chiến đấu với ung thư, việc bảo vệ sức khỏe răng miệng đóng vai trò quan trọng không kém các phác đồ điều trị chính quy. Theo ghi nhận từ JAMA Network, các liệu pháp như hóa trị hay xạ trị có thể gây tổn thương niêm mạc khỏe mạnh, dẫn đến đau đớn và nhiễm trùng, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị tổng quát của người bệnh.

Ăn gì để không bị loãng xương nhanh?

Cứu sống bé 10 tuổi u não 'chờ chết' và 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương

Khám phá thêm chủ đề

Khối u U xơ u xơ tử cung Bệnh viện Từ Dũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận