Nữ bệnh nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng mang khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, tương đương thai kỳ 36 - 38 tuần. Không chỉ gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, khối u còn đi kèm tình trạng huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái, làm hẹp gần hoàn toàn lòng mạch. Trước thách thức này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy để xây dựng phương án điều trị tối ưu. Bệnh nhân được đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước mổ nhằm giảm nguy cơ thuyên tắc, góp phần đảm bảo an toàn.

Bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg, cứu cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân 25 tuổi