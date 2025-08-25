Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bàn phương án nóng, đấu trí đối thủ Đức cực mạnh!

Để có thể tạo nên bất ngờ, bóng chuyền nữ Việt Nam cần chú ý đến hai "át chủ bài" cực kỳ quan trọng của đội tuyển Đức: Lina Alsmeier và Camilla Weitzel.

Lina Alsmeier - mũi tấn công chủ lực của Đức

Lina Alsmeier, sinh năm 2000, chủ công của Đức, là một trong những nhân tố chủ chốt trong hệ thống tấn công của đội tuyển. Cô đã ghi được 13 điểm trong trận ra quân gặp Kenya ở giải vô địch thế giới tại Thái Lan. Alsmeier không chỉ mạnh mẽ trong những pha tấn công mà còn sở hữu khả năng chắn bóng ấn tượng.

Lina Alsmeier đang thi đấu cho CLB Igor Gorgonzola Novara của Ý ẢNH: Volleyball World

Với kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Đức và hiện tại là Ý, Lina Alsmeier được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. HLV Giulio Bregoli của Đức đã nhiều lần nhấn mạnh sự quan trọng của Alsmeier trong việc kết nối các đợt tấn công và duy trì sự linh hoạt cho đội bóng.

Chân dung đội tuyển nữ Đức - ‘ngọn núi’ tiếp theo với bóng chuyền Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam cần chú ý đến khả năng tấn công đa dạng của Alsmeier, khi cô có thể ghi điểm từ cả những pha đánh bóng ở biên lẫn từ các tình huống tấn công trung tâm.

Camilla Weitzel - thủ lĩnh và lá chắn vững vàng

Camilla Weitzel, đội trưởng của tuyển Đức, cũng sinh năm 2000, là một cầu thủ có chiều cao vượt trội (1,95 m) và kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú. Không chỉ là một phụ công mạnh mẽ, Weitzel còn là đội trưởng, là cầu nối giữa ban huấn luyện và các đồng đội.

Với những kỹ năng tuyệt vời trong việc bắt nhịp và điều chỉnh thế trận, Weitzel đã chơi xuất sắc ở các giải đấu lớn, bao gồm cả Serie A (Ý) – giải bóng chuyền nữ được đánh giá cao nhất châu Âu. Cô đã khẳng định được bản lĩnh thi đấu vững vàng khi đối đầu với những đối thủ mạnh nhất thế giới, và điều này sẽ là thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Camilla Weitzel đang thi đấu cho CLB Savino Del Bene Scandicci tại Ý ẢNH: dpa

Cùng với Lina Alsmeier, Weitzel sẽ là trung tâm trong chiến thuật tấn công của tuyển Đức. Đặc biệt, khả năng chắn bóng tuyệt vời của cô sẽ là một trong những yếu tố mà Việt Nam cần phải lưu tâm.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cần làm gì để đối phó với 2 "át chủ bài" này?

Để giành kết quả khả quan trước Đức, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần có một chiến lược phòng thủ chặt chẽ, đặc biệt là trước những tay đập mạnh mẽ như Lina Alsmeier và Camilla Weitzel. Hệ thống chắn bóng và các pha đỡ bước một phải được tổ chức tốt, nhằm giảm thiểu tối đa các cơ hội tấn công của Đức.

Ngoài ra, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cần tìm cách tận dụng các điểm yếu của Đức trong các tình huống phòng thủ và phát triển các chiến thuật tấn công linh hoạt để đối phó với đội hình vững mạnh của đối phương. Việt Nam có thể hy vọng vào những cú đột phá và tinh thần chiến đấu kiên cường, đặc biệt là khi họ đã cho thấy khả năng tạo bất ngờ trước những đội bóng mạnh như Ba Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức đã có trận mở màn thuyết phục trước Kenya ẢNH: Volleyball World

Vi Thị Như Quỳnh đang là niềm hy vọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Dù đối đầu với một đối thủ mạnh như Đức, người hâm mộ Việt Nam vẫn hy vọng rằng các cô gái của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất và cống hiến hết mình trên sân đấu. Một kết quả khả quan, dù chỉ là một set thắng hoặc một trận đấu gây khó khăn cho đối thủ, cũng sẽ là bước tiến lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ chiều nay (25.8, giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng trước Kenya, đội tuyển bóng chuyền nữ Đức hy vọng giành vị trí đầu bảng để tránh gặp đội tuyển Ý ở vòng 1/8, một đối thủ mà bất kỳ đội nào cũng e ngại và được đánh giá là ứng cử viên vô địch.