'Bông hồng thép' Tây Bắc kể chuyện nằm rừng đánh án đêm giao thừa

Điện Biên là tỉnh Tây Bắc, giáp với Trung Quốc, Lào và gần trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới là Tam giác vàng, do vậy tình hình tội phạm ma túy tại địa phương này diễn biến rất phức tạp.



Song, với sự mưu trí, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, Công an tỉnh Điện Biên liên tục triệt phá các chuyên án, chặn đứng nhiều đường dây để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đánh án xuyên tết

Hơn 20 năm đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân và nhiều năm công tác tại Điện Biên, thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên, nắm rất rõ địa bàn, cũng như biết sự nguy hiểm mà chị và đồng đội phải đối mặt.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên TRẦN CƯỜNG

Tội phạm ma túy thường manh động và liều lĩnh. Những đường dây lớn, tội phạm này còn trang bị súng, sẵn sàng chống trả lực lượng để thoát thân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ hàng trăm vụ án lớn, nhỏ đã tôi luyện một nữ phó phòng dày kinh nghiệm, được ví như "bông hồng thép" của Công an tỉnh Điện Biên.

Theo thượng tá Thúy, tết là thời điểm sum họp, quây quần bên gia đình, người thân, song tội phạm thì hoạt động không trừ ngày nào và việc ăn tết xa nhà đối với người chiến sĩ Công an nhân dân là chuyện thường gặp.

Thượng tá Thúy cho hay, nắm được thông tin các đối tượng lợi dụng tết cổ truyền để chuyển ma túy, ngày 26 tết Nguyên đán 2020, chị cùng đồng đội đã di chuyển lên 2 huyện Mường Chà và Mường Lay để triệt xóa. Đánh án ngày này, chị và đồng đội xác định "không có tết".

"Ngày 30 tết, trời mưa tầm tã, tôi và anh em vẫn nằm rừng để đánh án", thượng tá Thúy kể.

Bằng sự mưu trí, sáng mùng 1 tết 2020, thượng tá Thúy và đồng đội đã triệt phá thành công chuyên án và được về ăn tết cùng gia đình vào ngày mùng 2 tết.

"Nghĩ tết không được gần người thân, ai cũng có chút buồn, nhưng vì sự bình yên của nhân dân, tôi và anh em đã gác lại để thực hiện tốt nhất những trọng trách được giao", thượng tá Thúy nói.

Mẹ truyền, con nối

Thời điểm cận tết 2023, Công an tỉnh Điện Biên xin chỉ đạo Bộ Công an để phối hợp với Công an Lào cùng các tỉnh lân cận phá chuyên án ma túy cực lớn, sau 8 tháng lên kế hoạch và thấy thời cơ đã "chín muồi". Thượng tá Thúy cũng trực tiếp tham gia trận đánh lớn này.

Thượng tá Thúy nhận bàn giao đối tượng đặc biệt nguy hiểm từ Công an Lào CACC

Đúng 17 giờ ngày 8.1.2023, ban chuyên án đã bắt giữ Phàn Sìn Khi (28 tuổi) và Vàng A Vả (34 tuổi) cùng trú H.Mường Nhé (Điện Biên), khi 2 đối tượng này đang giao dịch 28 bánh heroin tại khu vực xã Ma Thì Hồ (H.Mường Chà, Điện Biên).

Điều tra mở rộng, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng ở Điện Biên và Lào. Trong đó, Vàng A Vinh (30 tuổi, trú H.Mường Xay, tỉnh U Đom Xay, Lào) được xác định là người cầm đầu. Khám xét nơi ở của Vinh, ngoài ma túy, ban chuyên án thu giữ 157 viên đạn các loại và 1 hộp tiếp đạn súng AK.

Đạn và hộp tiếp đạn thu giữ được trong chuyên án CACC

Công an tỉnh Điện biên xác định, từ tháng 8.2022 đến khi bị phát hiện, đường dây của Vinh đã mua bán 400 bánh heroin.

Thượng tá Thúy cho hay, trong thời gian dài năm vùng, trinh sát, nắm quy luật của các đối tượng, chị không dành được nhiều thời gian chăm sóc con và gia đình. Tuy nhiên, người thân thượng tá Thúy không trách mà luôn chia sẻ và đồng hành cùng chị.

"Cậu trai cả nhà tôi rất thấu hiểu công việc của tôi, bản thân bạn ấy cũng đang theo đuổi con đường mà tôi đang đi. Hiện bạn ấy đang học năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát nhân dân, muốn sau này cùng mẹ mang lại bình yên cho nhân dân", thượng tá Thúy nói.