Booking.com có Giám đốc quốc gia mới tại Việt Nam

Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com vừa công bố bổ nhiệm ông Branavan Aruljothi vào vị trí Giám đốc quốc gia tại Việt Nam. Ở vai trò mới, ông Branavan sẽ định hướng chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời giám sát các thị trường Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.

Ông Branavan thay thế ông Varun Grover - người từng giữ vị trí lãnh đạo tại Việt Nam trước đó. Theo Booking.com, quyết định này tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong việc "giúp mọi người trải nghiệm thế giới dễ dàng hơn" thông qua kết nối du khách với hệ sinh thái lưu trú, trải nghiệm và dịch vụ di chuyển đa dạng, dựa trên công nghệ tiên tiến và hợp tác chặt chẽ cùng đối tác địa phương.

Gia nhập Booking.com hơn một thập kỷ, ông Branavan được đánh giá là nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường Đông Nam Á. Ông từng đảm nhận nhiều vai trò quản lý trong khu vực, góp phần đưa Booking.com trở thành một trong những thương hiệu du lịch trực tuyến quen thuộc với người tiêu dùng.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, ông Branavan được kỳ vọng sẽ đưa Booking.com tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới tại khu vực sông Mekong năng động



Chia sẻ về nhiệm kỳ mới, ông Branavan Aruljothi cho biết: "Việt Nam hội tụ nét đẹp văn hóa, thiên nhiên cùng lòng hiếu khách nồng hậu… những yếu tố quan trọng đã và đang chinh phục du khách. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác để giới thiệu trọn vẹn những gì tuyệt vời nhất mà vùng đất này mang lại, đồng thời mang đến cho du khách trải nghiệm thuận tiện, phong phú và đáng nhớ".

Ngoài kinh nghiệm điều hành, ông Branavan còn là người đề cao giá trị đa dạng và hòa nhập. Ông sở hữu bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục hòa nhập và hiện giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi toàn diện của Booking.com tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.