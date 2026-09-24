Bữa cơm thiếu thịt cá có lo thiếu đạm?

Trong bữa cơm của nhiều gia đình, thịt, cá gần như là món không thể thiếu. Nhưng nếu một bữa ăn không có thịt hay cá thì có đồng nghĩa với thiếu chất?

Chuyên gia dinh dưỡng Grace A. Derocha, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn của Mỹ (Academy of Nutrition and Dietetics), cho biết nhu cầu protein của mỗi người không giống nhau và cần được tính dựa trên nhiều yếu tố.

Bên cạnh cá, thịt, các loại đậu, hạt và một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng cung cấp protein Ảnh: P.H tạo từ AI

Không nhất thiết bữa nào cũng phải có thịt, cá

Theo chuyên gia Derocha, nếu chế độ ăn không cung cấp đủ protein, việc bổ sung thêm nguồn đạm là cần thiết. Phân bổ protein tương đối đều trong ngày cũng có thể giúp cơ thể sử dụng nguồn đạm hiệu quả hơn thay vì dồn phần lớn vào một bữa.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bữa cơm nào cũng bắt buộc phải có thịt hoặc cá.

Chuyên gia Derocha khuyến nghị nên đa dạng hóa nguồn protein. Bên cạnh cá, thịt gia cầm, thịt nạc, trứng và sữa, các loại đậu, đậu nành, hạt và một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng cung cấp protein.

Chẳng hạn, một bữa ăn có thể thay thịt cá bằng đậu phụ, đậu đen, đậu lăng hoặc kết hợp các loại đậu với ngũ cốc nguyên hạt.

Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào protein mà bỏ qua những nhóm thực phẩm khác. Rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo lành mạnh cũng góp phần tạo nên một khẩu phần cân bằng.

Nhu cầu đạm của mỗi người khác nhau

Không có một lượng protein phù hợp cho tất cả mọi người.

Nhu cầu thực tế phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, mục tiêu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe. Người tập luyện thường xuyên, người lớn tuổi hoặc người đang trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể có nhu cầu khác với người ít vận động.

Ngược lại, một số người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt bệnh liên quan đến thận, có thể cần được tư vấn riêng về lượng protein.

Vì vậy, không nên tự ép bản thân ăn thật nhiều thịt, cá hoặc thực phẩm giàu đạm chỉ vì lo thiếu protein. Ăn vượt quá nhu cầu cũng không mang lại lợi ích nếu tổng thể chế độ ăn mất cân đối.

Ăn lành mạnh không nhất thiết phải đắt tiền

Để xây dựng chế độ ăn lành mạnh và có thể duy trì lâu dài, chuyên gia Derocha khuyến nghị tăng cường rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ; đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường, muối và chất béo không có lợi.

Một bữa cơm không có thịt, cá vẫn có thể đầy đủ nếu được phối hợp hợp lý. Chẳng hạn, cơm hoặc ngũ cốc nguyên hạt có thể dùng cùng đậu phụ, các loại đậu, rau xanh và một phần hạt.

Điều quan trọng không phải là bữa nào cũng phải có thịt, cá, mà là cả ngày ăn đa dạng, đủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Cách ăn phù hợp nhất cũng cần tính đến sở thích, văn hóa ẩm thực, điều kiện kinh tế và tình trạng sức khỏe của từng người.