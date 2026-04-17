Buffet chay ở chùa TP.HCM có gì đặc biệt mà thu hút hàng ngàn người?

Buffet chay 0 đồng tại chùa Phước Tường (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mỗi tháng chỉ mở 4 ngày (30, 1, 14 và 15 âm lịch), mỗi lần có khoảng 3.000 người đến thưởng thức. Hoạt động đã được chùa duy trì suốt 17 năm qua, phục vụ hàng trăm món chay cho người dân trong những ngày rằm, dịp lễ.
Dòng người chen chân xếp hàng dài hàng chục mét để thưởng thức
buffet chay 0 đồng ở chùa Phước Tường hôm nay 17.4 (mùng 1 tháng 3 âm lịch)
Hoạt động do thầy Thích Nhật An - trụ trì chùa Phước Tường khởi xướng và được duy trì suốt 17 năm qua
Thực đơn được chùa thay đổi liên tục, tổng cộng có khoảng 100
món chay như: bánh xèo, bún riêu, phở, gỏi cuốn, cơm... Riêng bánh xèo chùa chọn nấu bếp củi để bánh được thơm và giòn hơn
Ông Từ Minh Phượng (66 tuổi) đã gắn bó với chùa Phước Tường 60 năm nay. Ngày khách đông, ông ngồi đổ bánh xèo, mồ hôi ướt đẫm áo, khói bếp cay xè mắt nhưng không thấy mệt
Vào các ngày tổ chức buffet chay, có khoảng 3.000 người tìm đến chùa để thưởng thức. Chùa bắt đầu chuẩn bị thực phẩm từ 3 ngày trước để phục vụ số lượng lớn người dân
Thầy Nhật An chia sẻ thêm, có khoảng 200 phật tử đến để làm công quả trong những ngày này. "Được góp sức làm việc ý nghĩa và đông người đến ăn khiến tôi rất vui, quên đi cả mệt", thầy nói
Khuôn viên chùa Phước Tường rộng rãi, thực khách có thể thưởng thức buffet chay thoải mái
Dương Gia Hoàng (20 tuổi, quê ở Bình Định) chia sẻ bún riêu là món Hoàng thích nhất. Hai năm qua, gần như tháng nào Hoàng cũng ghé chùa để ăn, tiết kiệm phần nào chi phí
Trong khi hàng trăm món ăn đã được dọn ra, bên trong khu bếp vẫn đỏ lửa. Các phật tử tất bật nấu thêm món mới để kịp phục vụ bữa tối
Từ những lần ghé ăn, nhiều bạn sinh viên dần gắn bó với chùa Phước Tường. Những món chay do chính tay các bạn nấu ngày càng ngon và đậm đà
Không chỉ duy trì buffet chay 0 đồng, chùa Phước Tường còn đều đặn làm bánh mì phát ở
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, mỗi đợt khoảng 1.500 ổ Buffet chay 0 đồng tại chùa Phước Tường phục vụ đến tối
Bình luận (0)