Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Buffet chay ở chùa TP.HCM có gì đặc biệt mà thu hút hàng ngàn người?

Ni Na
17/04/2026 19:02 GMT+7

Mỗi tháng chỉ mở 4 ngày, buffet chay 0 đồng tại chùa Phước Tường (TP.HCM) thu hút khoảng 3.000 người mỗi lần tổ chức, dòng người xếp hàng dài để thưởng thức.

Buffet chay 0 đồng tại chùa Phước Tường (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mỗi tháng chỉ mở 4 ngày (30, 1, 14 và 15 âm lịch), mỗi lần có khoảng 3.000 người đến thưởng thức. Hoạt động đã được chùa duy trì suốt 17 năm qua, phục vụ hàng trăm món chay cho người dân trong những ngày rằm, dịp lễ.

Dòng người chen chân xếp hàng dài hàng chục mét để thưởng thức buffet chay 0 đồng ở chùa Phước Tường hôm nay 17.4 (mùng 1 tháng 3 âm lịch)

Hoạt động do thầy Thích Nhật An - trụ trì chùa Phước Tường khởi xướng và được duy trì suốt 17 năm qua

Thực đơn được chùa thay đổi liên tục, tổng cộng có khoảng 100 món chay như: bánh xèo, bún riêu, phở, gỏi cuốn, cơm... Riêng bánh xèo chùa chọn nấu bếp củi để bánh được thơm và giòn hơn

Ông Từ Minh Phượng (66 tuổi) đã gắn bó với chùa Phước Tường 60 năm nay. Ngày khách đông, ông ngồi đổ bánh xèo, mồ hôi ướt đẫm áo, khói bếp cay xè mắt nhưng không thấy mệt

Vào các ngày tổ chức buffet chay, có khoảng 3.000 người tìm đến chùa để thưởng thức. Chùa bắt đầu chuẩn bị thực phẩm từ 3 ngày trước để phục vụ số lượng lớn người dân

Thầy Nhật An chia sẻ thêm, có khoảng 200 phật tử đến để làm công quả trong những ngày này. "Được góp sức làm việc ý nghĩa và đông người đến ăn khiến tôi rất vui, quên đi cả mệt", thầy nói

Khuôn viên chùa Phước Tường rộng rãi, thực khách có thể thưởng thức buffet chay thoải mái

Dương Gia Hoàng (20 tuổi, quê ở Bình Định) chia sẻ bún riêu là món Hoàng thích nhất. Hai năm qua, gần như tháng nào Hoàng cũng ghé chùa để ăn, tiết kiệm phần nào chi phí

Trong khi hàng trăm món ăn đã được dọn ra, bên trong khu bếp vẫn đỏ lửa. Các phật tử tất bật nấu thêm món mới để kịp phục vụ bữa tối

Từ những lần ghé ăn, nhiều bạn sinh viên dần gắn bó với chùa Phước Tường. Những món chay do chính tay các bạn nấu ngày càng ngon và đậm đà

Không chỉ duy trì buffet chay 0 đồng, chùa Phước Tường còn đều đặn làm bánh mì phát ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, mỗi đợt khoảng 1.500 ổ

Buffet chay 0 đồng tại chùa Phước Tường phục vụ đến tối

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận