Bước 'tiến hóa' mới của UAV tự sát Nga Geran khiến Ukraine lo lắng

Theo trang tin Business Insider, chiến thuật mới này cho phép quân đội Nga săn lùng hiệu quả các mục tiêu di động, đồng thời nâng cao khả năng né tránh các hệ thống phòng không của Kyiv.

Theo bài báo, thay vì chỉ bay theo tọa độ lập trình sẵn dọc theo các tuyến đường cố định như trước, UAV Geran của Nga hiện nay thường xuyên được điều khiển trực tiếp bởi các phi công từ khoảng cách hàng trăm km.

Trả lời phỏng vấn tờ Business Insider, ông Oleksiy Vyskub, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine, xác nhận sự thay đổi chiến thuật này. Ông nhấn mạnh rằng việc điều khiển từ xa giúp người vận hành Nga có nhận thức tình huống tốt hơn, biến các UAV bay thấp thành mối đe dọa lớn hơn đối với lực lượng Ukraine.

Nhân viên cứu hỏa chữa cháy tại một cửa hàng bị Nga không kích bằng UAV và tên lửa, tại Kyiv (Ukraine), ngày 2.6.2026 ẢNH: REUTERS

Để duy trì kết nối tầm xa, Nga được cho là đã trang bị cho các dòng Geran hệ thống modem lưới. Công nghệ này cho phép truyền tín hiệu liên tiếp giữa các UAV trên bầu trời hoặc thông qua hệ thống ăng-ten của Nga.

Ông Samuel Bendett, chuyên gia về UAV Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định phương thức điều khiển mới biến dòng UAV Geran vốn mang đầu đạn lớn thành một loại vũ khí tấn công chính xác tương tự như máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Sự nâng cấp này chuyển dịch mục tiêu từ các công trình dân sự cố định sang các mục tiêu quân sự di động như xe cơ giới, khí tài chiến đấu và lực lượng bộ binh. Thực tế, các đợt tập kích bằng UAV vào mạng lưới đường sắt Ukraine thời gian qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Bên cạnh khả năng tấn công linh hoạt, thế hệ UAV mới còn gây khó khăn lớn cho lưới lửa phòng không của Ukraine. Nhờ camera tích hợp, binh sĩ Nga có thể chủ động điều khiển UAV thực hiện các thao tác né tránh tiêm kích hoặc UAV đánh chặn của Ukraine. Đáng chú ý, một số chiếc Geran còn được phát hiện mang theo tên lửa không đối không để đối phó với trực thăng và máy bay phòng không đối phương.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.