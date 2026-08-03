Buổi sáng nên uống gì để hỗ trợ chức năng thận?

Bà Lydia Bunszel, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thận. Tin tốt là chỉ cần bắt đầu ngày mới bằng một trong các loại đồ uống phù hợp dưới đây cũng có thể góp phần hỗ trợ chức năng thận, theo Eating Well (Mỹ).

Nước lọc

Các chuyên gia đều đồng ý rằng nước lọc là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe thận. Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau nhiều giờ ngủ và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau nhiều giờ ngủ và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Bà Sheila Patterson, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết nước giúp thận thực hiện các chức năng quan trọng như:

Lọc chất thải khỏi máu.

Duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Giảm nguy cơ sỏi thận.

Theo thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Amanda Roll (Mỹ), nước giúp pha loãng các khoáng chất trong nước tiểu, từ đó hạn chế sự hình thành các tinh thể - tiền đề của sỏi thận. Ngược lại, uống quá ít nước khiến nước tiểu cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Nếu không thích vị nhạt của nước lọc, chuyên gia Lydia gợi ý có thể thêm một ít nước cốt chanh, chanh xanh hoặc cam để tăng hương vị.

Cà phê

Theo thạc sĩ khoa học dinh dưỡng Hannah Coven (Mỹ), nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê với lượng vừa phải (khoảng 1 - 2 tách mỗi ngày) có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn và làm chậm tiến triển của bệnh.

Cà phê đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tình trạng viêm và stress oxy hóa. Đây là điều quan trọng vì thận phải liên tục lọc chất thải trong máu, khiến các tế bào thận dễ bị tổn thương theo thời gian.

Tuy nhiên, bà Hannah lưu ý không nên thêm siro đường hoặc kem béo có hương vị vào cà phê vì có thể làm giảm lợi ích tiềm năng của thức uống này. Đối với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày.

Uống nước lọc, cà phê không đường hoặc trà xanh buổi sáng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe thận ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Trà xanh

Nếu không thích cà phê, trà xanh là lựa chọn có hàm lượng caffeine thấp hơn.

Theo chuyên gia Sheila, một tách trà xanh chỉ chứa khoảng 29 mg caffeine, trong khi một tách cà phê thông thường chứa khoảng 100 mg, thậm chí nhiều hơn. Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin - các chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa và viêm.

Ngoài ra, chuyên gia Hannah cho biết một số nghiên cứu cũng gợi ý trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận; việc uống trà xanh còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) cao hơn - chỉ số phản ánh khả năng lọc máu của thận.

Tóm lại, dù lựa chọn loại đồ uống nào, duy trì đủ nước vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ chức năng thận. Nếu đang mắc bệnh thận hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn uống và lối sống phù hợp với tình trạng sức khỏe.