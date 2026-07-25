Muốn sống thọ hơn? Chuyên gia khuyên làm điều này mỗi buổi sáng

Theo các chuyên gia, để sống khỏe và kéo dài tuổi thọ, bạn không nhất thiết phải ăn kiêng khắt khe, dùng thực phẩm bổ sung đắt tiền hay tập gym cường độ cao. Chỉ cần duy trì thói quen đi bộ ngoài trời vài phút mỗi sáng cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe, theo EatingWell.

Dưới đây là lý do tại sao đi bộ buổi sáng có thể là thói quen giúp bạn sống thọ hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mỗi năm. Đi bộ buổi sáng là một trong những cách dễ thực hiện và được chứng minh hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro này.

Đi bộ mỗi sáng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch ẢNH: L.C TẠO BỞI Gemini

Đi bộ giúp tăng nhịp tim và giữ cho hệ tuần hoàn hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Việc rèn luyện cardio (vận động hiếu khí) thường xuyên giúp cơ tim khỏe mạnh, cải thiện lưu thông máu và giữ cho động mạch linh hoạt, tất cả đều giúp giảm áp lực lên tim và hạ thấp nguy cơ gặp biến cố tim mạch.

Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bradley Serwer (Mỹ) giải thích, các bài tập cardio đều đặn mang lại lợi ích tuyệt vời cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy dành ít nhất 150 phút vận động tăng nhịp tim mỗi tuần có thể giảm 20 - 30% nguy cơ tử vong. Điều này tương đương với 5 buổi đi bộ mỗi tuần, mỗi buổi 30 phút.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tuổi già

Đi bộ thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý phổ biến theo tuổi tác, bao gồm cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư. Điểm chung của các bệnh này là gì? Đó chính là tình trạng "viêm mạn tính", phản ứng viêm âm thầm nhưng tàn phá sức khỏe từ bên trong theo thời gian.

May mắn là những bài tập cardio đơn giản như đi bộ có thể giúp giảm viêm toàn thân. Đây là lý do cốt lõi giúp thói quen này có thể giảm mạnh nguy cơ mắc các bệnh tuổi già.

Đi bộ thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý phổ biến theo tuổi tác ẢNH: LC TẠO BỞI Gemini

Cải thiện trí não và sức khỏe tinh thần

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần. Các hoạt động thể chất như đi bộ giúp tăng cường lượng máu lên não, kích thích hình thành các liên kết thần kinh mới và bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm trí nhớ do tuổi tác, bao gồm các bệnh sa sút trí tuệ và Alzheimer. Đi bộ cũng kích thích cơ thể tiết ra endorphin và serotonin, những hormone giúp cân bằng tâm trạng, giảm lo âu và xua tan phiền muộn.

"Ra ngoài hít thở không khí và đón ánh nắng mặt trời mang lại lợi ích to lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần, giúp giảm hẳn các triệu chứng trầm cảm, xoa dịu lo âu và hạ thấp nồng độ cortisol—hormone gây căng thẳng", bác sĩ Serwer phân tích.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Đi bộ buổi sáng dưới ánh nắng mặt trời không chỉ giúp bạn bổ sung vitamin D mà còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học, giúp bạn dễ ngủ hơn vào ban đêm và ngủ sâu giấc hơn. Chất lượng giấc ngủ được cải thiện có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy, đối với những người có thói quen ngủ kém nhất, chỉ cần ngủ thêm 5 phút kết hợp với 2 phút vận động vừa phải (như đi bộ nhanh) và một chút cải thiện trong chế độ ăn uống cũng có thể giúp họ sống thọ thêm khoảng 1 năm.