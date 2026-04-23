Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tập luyện bao nhiêu là đủ để kéo dài tuổi thọ?

Ngọc Quý
23/04/2026 00:15 GMT+7

Tập thể dục bao nhiêu là đủ để sống lâu hơn không phải ai cũng biết. Các chuyên gia cho rằng chỉ cần duy trì mức vận động hợp lý mỗi tuần đã giúp giảm nguy cơ bệnh tật và tăng tuổi thọ.

  • Tập tối thiểu 150 phút/tuần 
  • Mức vận động 150 - 300 phút/tuần là tối ưu
  • Không cần tập nặng, quan trọng là duy trì vận động đều đặn lâu dài

Tập thể dục tác động đồng thời lên nhiều hệ thống trong cơ thể, tạo ra hiệu ứng tổng hợp giúp kéo dài tuổi thọ. Trước hết, hệ tim mạch được cải thiện nhờ tăng khả năng bơm máu và giảm áp lực lên thành mạch. Điều này làm giảm nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Tập luyện đều đặn giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm

Vận động giúp cải thiện chuyển hóa, giảm nguy cơ tiểu đường

Về chuyển hóa, vận động giúp tăng độ nhạy insulin, từ đó kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ tiểu đường. Đồng thời, hoạt động thể lực cũng làm giảm các chất gây viêm trong cơ thể, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Khuyến nghị thời gian tập luyện mỗi tuần từ WHO

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tập ít nhất 150 phút/tuần với cường độ trung bình. Nếu tập cường độ cao thì chỉ cần 75 phút/tuần. Thậm chí, nếu có đủ thời gian và sức khỏe thì có thể kết hợp cả hai.

Ở mức vận động 150 phút/tuần với cường độ trung bình, hệ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn và độ nhạy insulin được cải thiện. Ngoài ra, các phản ứng viêm mạn tính cũng được giảm xuống. Nhờ đó, người tập sẽ sống khỏe và sống thọ hơn.

Mức vận động tối ưu để kéo dài tuổi thọ

Từ ngưỡng tối thiểu 150 phút/tuần với cường độ trung bình, tăng thêm thời gian vận động sẽ tiếp tục mang lại lợi ích sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy mức vận động từ 150 đến 300 phút/tuần là khoảng tối ưu để cải thiện tuổi thọ. Trong khoảng này, nguy cơ tử vong tiếp tục giảm đáng kể.

Tập nhiều hơn vẫn có lợi nhưng hiệu quả giảm dần

Khi tăng lên khoảng 300 đến 600 phút mỗi tuần, kết hợp cả cường độ trung bình và cao, lợi ích vẫn tiếp tục nhưng tốc độ cải thiện chậm lại. Đây là hiện tượng thường gặp trong sinh học, khi cơ thể đạt đến một mức thích nghi nhất định và không còn phản ứng mạnh như ban đầu.

Không cần tập quá nặng, quan trọng là duy trì đều đặn

Điều này cho thấy không cần phải tập luyện quá nhiều hay quá nặng để đạt hiệu quả tối đa về tuổi thọ. Quan trọng hơn là duy trì mức vận động ổn định và phù hợp với thể trạng cá nhân.

Một điểm quan trọng là không phải ai cũng cần tập luyện cường độ cao để sống lâu hơn. Các hoạt động mức trung bình như đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ nhàng, bơi chậm hoặc làm việc nhà vẫn có thể mang lại phần lớn lợi ích cho sức khỏe nếu được thực hiện đều đặn.

Không chỉ số phút tập mỗi tuần mà sự duy trì lâu dài mới là yếu tố quyết định đối với tuổi thọ. Những người duy trì thói quen vận động đều đặn trong nhiều năm có xu hướng sống lâu hơn rõ rệt so với những người tập không ổn định hoặc chỉ tập trong thời gian ngắn, theo Everyday Health.

Đi bộ là bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu quy mô lớn cho thấy đi bộ là bài tập hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và kéo dài tuổi thọ.

Khám phá thêm chủ đề

đi bộ nhanh kiểm soát đường huyết tuổi thọ đạp xe Tập thể dục Tập tạ tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận