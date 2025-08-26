Cà Mau sau hợp nhất đặt mục tiêu bứt phá với 'bộ tứ trụ cột'

Ngày 26.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhắc lại vai trò đặc biệt của vùng đất Cà Mau - Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến, nơi từng là căn cứ vững chắc của Khu 9, Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam. Nhiều địa danh như Cái Chanh, Nọc Nạng, U Minh, Hòn Khoai, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là... đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước bất khuất.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh tỉnh sau hợp nhất cần một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, khoa học, dài hạn, gắn với 'bộ tứ trụ cột' của Bộ Chính trị, nhằm định hình vị thế mới trên bản đồ quốc gia ẢNH: G.B.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cà Mau và Bạc Liêu từng hợp nhất thành tỉnh Minh Hải (1976 - 1996), đóng vai trò quan trọng trong khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Đến năm 1997, hai tỉnh chia tách và đến ngày 1.7.2025, được hợp nhất lần nữa thành tỉnh Cà Mau mới với diện tích 7.942,39 km², dân số hơn 2,1 triệu người.

Ông Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, xúc động bày tỏ niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương ẢNH: G.B

Ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định, trong giai đoạn mới, tỉnh phải tái thiết kế chiến lược phát triển một cách bài bản, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cùng với xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân làm "bộ tứ trụ cột" dẫn dắt tăng trưởng.

Ông Hải nhấn mạnh: "Phát triển phải hài hòa, bảo đảm an sinh xã hội, gìn giữ bản sắc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả, vì một tương lai bền vững, cân bằng và nhân văn".

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành ẢNH: G.B

Trên nền tảng đó, Cà Mau ưu tiên các dự án có sức lan tỏa và kết nối vùng, như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường ven biển, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, nâng cấp sân bay Cà Mau, cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Đây được xem là động lực hạ tầng chiến lược để mở rộng không gian phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Anh Sơn, Chi bộ khóm 3, Đảng bộ P.An Xuyên ẢNH: G.B

Cùng với giao thông, tỉnh Cà Mau cũng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác lợi thế về nuôi tôm sinh thái - thâm canh, phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ logistics. Trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP Cà Mau mới tăng 7,09%, cả năm dự kiến đạt 8%, GRDP bình quân đầu người 80 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế hiện gồm ngư - nông - lâm nghiệp chiếm 34,86%; công nghiệp - xây dựng 24,23%; dịch vụ 36,49%.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sự đoàn kết, quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân chính là nguồn lực then chốt để hiện thực hóa chiến lược phát triển. Đây cũng là nền tảng để Cà Mau sau hợp nhất không chỉ giữ vai trò một trung tâm nuôi trồng thủy sản, mà còn vươn lên trở thành điểm nhấn mới của vùng ĐBSCL về kinh tế biển, năng lượng và dịch vụ logistics.