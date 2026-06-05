Cả nước nhập siêu 14 tỉ USD, nông sản vẫn xuất siêu 7,5 tỉ USD

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,8 tỉ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt gần 22,3 tỉ USD, tăng 12,6%. Xuất siêu đạt 7,5 tỉ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước.



Xuất khẩu sầu riêng khởi sắc sẽ thúc đẩy xuất siêu nông sản tăng mạnh trong những tháng cuối năm ẢNH: DUY TÂN

Nhóm mặt hàng xuất siêu lớn là gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,7 tỉ USD, tăng 0,9%; cà phê xuất siêu 4,2 tỉ USD, giảm 10%; tôm 1,7 tỉ USD, tăng 20,5%; hàng rau quả đạt 1,4 tỉ USD, tăng 5,5%; gạo 1,3 tỉ USD, tăng 3,7%.

Theo các chuyên gia, ngoại trừ cà phê do giá 5 tháng qua hạ nhiệt thì nhiều mặt hàng nông sản xuất siêu đều tăng. Trong bối cảnh thị trường thế giới gặp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là tăng trưởng xuất siêu cao, cho thấy sự linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, giá lúa gạo có xu hướng tăng và xuất khẩu rau quả, nhất là sầu riêng, cũng khởi sắc trở lại. Những yếu tố này có thể thúc đẩy xuất khẩu nông sản và xuất siêu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, 6 tháng cuối năm cũng là mùa tăng tốc xuất khẩu của nhiều loại nông sản chủ lực khác.

Năm 2025, ngành nông nghiệp cũng ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục 20,7 tỉ USD, tăng 2,1 tỉ USD so với năm 2024. Trong đó, cà phê là ngành hàng có tốc độ xuất siêu tăng mạnh nhất nhờ giá cà phê đứng ở mức cao, còn gỗ và các sản phẩm gỗ là lĩnh vực đóng góp giá trị lớn nhất. Ngoài ra, rau quả và thủy sản vẫn là những ngành hàng có đóng góp lớn vào kết quả chung này.