Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Cả nước nhập siêu 14 tỉ USD, nông sản vẫn xuất siêu 7,5 tỉ USD

Chí Nhân
Chí Nhân
05/06/2026 07:56 GMT+7

5 tháng qua, trong khi cả nước nhập siêu gần 14 tỉ USD thì lĩnh vực nông sản xuất siêu trên 7,5 tỉ USD. Nhiều ngành hàng như gạo và rau quả xuất siêu tăng trong bối cảnh thị trường gặp không ít khó khăn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,8 tỉ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt gần 22,3 tỉ USD, tăng 12,6%. Xuất siêu đạt 7,5 tỉ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước nhập siêu 14 tỉ USD, nông sản vẫn xuất siêu 7,5 tỉ USD- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng khởi sắc sẽ thúc đẩy xuất siêu nông sản tăng mạnh trong những tháng cuối năm

ẢNH: DUY TÂN

Nhóm mặt hàng xuất siêu lớn là gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,7 tỉ USD, tăng 0,9%; cà phê xuất siêu 4,2 tỉ USD, giảm 10%; tôm 1,7 tỉ USD, tăng 20,5%; hàng rau quả đạt 1,4 tỉ USD, tăng 5,5%; gạo 1,3 tỉ USD, tăng 3,7%.

Theo các chuyên gia, ngoại trừ cà phê do giá 5 tháng qua hạ nhiệt thì nhiều mặt hàng nông sản xuất siêu đều tăng. Trong bối cảnh thị trường thế giới gặp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là tăng trưởng xuất siêu cao, cho thấy sự linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, giá lúa gạo có xu hướng tăng và xuất khẩu rau quả, nhất là sầu riêng, cũng khởi sắc trở lại. Những yếu tố này có thể thúc đẩy xuất khẩu nông sản và xuất siêu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, 6 tháng cuối năm cũng là mùa tăng tốc xuất khẩu của nhiều loại nông sản chủ lực khác.

Năm 2025, ngành nông nghiệp cũng ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục 20,7 tỉ USD, tăng 2,1 tỉ USD so với năm 2024. Trong đó, cà phê là ngành hàng có tốc độ xuất siêu tăng mạnh nhất nhờ giá cà phê đứng ở mức cao, còn gỗ và các sản phẩm gỗ là lĩnh vực đóng góp giá trị lớn nhất. Ngoài ra, rau quả và thủy sản vẫn là những ngành hàng có đóng góp lớn vào kết quả chung này.

Tin liên quan

Giá phân bón tiếp tục tăng cao, nhà nông lao đao

Giá phân bón tiếp tục tăng cao, nhà nông lao đao

Giá phân bón phổ biến tăng thêm 100.000 đồng/bao (50kg) trong tháng 5. Chi phí đầu vào tăng khiến nhà nông lao đao khi vào giai đoạn cao điểm của vụ lúa hè thu cùng các loại cây ăn trái, cà phê, hồ tiêu.

Campuchia bất ngờ là nguồn cung nông sản lớn thứ 3 của Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Xuất siêu Sầu riêng Gạo Rau quả Nhập siêu cà phê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận