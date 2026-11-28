Nhắc đến kỷ vật trong sự nghiệp nghệ thuật, Duyên Quỳnh tiết lộ đó là quyển booklet của album Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nữ ca sĩ cho biết album gồm 11 ca khúc, trong đó có 10 sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và một bài hát mang tên Quốc kỳ nơi đảo xa do chính cô sáng tác. Đặc biệt, ca khúc chủ đề cũng chính là dấu mốc quan trọng giúp giọng hát Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Dấu mốc lớn trong sự nghiệp

Nhắc lại quá trình thực hiện album, Nguyễn Duyên Quỳnh tiết lộ cô đã dành trọn 3 tháng để dồn hết thời gian và tâm huyết hoàn thiện sản phẩm âm nhạc này. Trong đó, ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa được ra đời từ những cảm xúc chân thật trong chuyến hải trình đầu tiên của nữ ca sĩ đến với Vùng 5 Hải quân.

Duyên Quỳnh nhắc về album Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong Kỷ niệm thanh xuân Ảnh: NSX

Đây cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác của một người nghệ sĩ mang lời ca, tiếng hát phục vụ các chiến sĩ tại đây. Chính những tình cảm và trải nghiệm đáng nhớ trên chuyến đi đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của giọng ca quê Đắk Lắk.

Chia sẻ về thời điểm cảm nhận được tình yêu thương của khán giả dành cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh cho biết sự thành công của bài hát không đến một cách bất ngờ hay bùng nổ ngay từ những ngày đầu. Thay vào đó, nữ ca sĩ cảm nhận được sự đón nhận của công chúng qua từng chặng đường, từ những chương trình cộng đồng, văn nghệ quần chúng đến các sân khấu sinh viên và những chương trình nghệ thuật có quy mô lớn hơn.

Đặc biệt, cô nhớ mãi dấu mốc khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình lần đầu tiên được trình diễn trên một sân khấu lớn tại lễ khai mạc Lễ hội vì hòa bình năm 2024. Đây là một trong những cột mốc đáng nhớ trên hành trình đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng. Từ sân khấu ấy, bài hát dần được nhiều người biết đến, trở thành niềm vui và động lực để nữ ca sĩ tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Duyên Quỳnh xem album là một cột mốc lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình Ảnh: NSX

Thành công của bài hát này giúp Duyên Quỳnh có những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, đời sống kinh tế. Nhờ đó, cô chủ động hơn trong việc thực hiện những dự án tiếp theo. Trước và sau khi bài hát được lan tỏa đến mọi người, giọng ca 9X không chủ động tăng cát sê quá nhiều. Bởi với cô, khi chọn hát nhạc quê hương đất nước, cô đặt tâm thế muốn được cống hiến nhiều hơn, từ đó lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người, đặc biệt là ở nơi vùng sâu, vùng xa.

'Người ơn' của Nguyễn Duyên Quỳnh

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Duyên Quỳnh bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã luôn yêu thương, đồng hành và giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân may mắn khi gặp được nhiều quý nhân và những anh chị trong nghề sẵn lòng hỗ trợ. Tuy nhiên, người mà cô luôn dành sự biết ơn sâu sắc nhất chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người có 10 sáng tác góp mặt trong album.

Với Nguyễn Duyên Quỳnh, sự đồng hành và giúp đỡ ấy là điều cô luôn trân quý khi nhìn lại hành trình âm nhạc của mình. "Được gặp và nhận được sự hỗ trợ của anh Chung là một sự may mắn, đặc biệt là với một nghệ sĩ không phải quá trẻ, nhưng đã có hành trình dài dù chưa tìm được điểm rơi của mình. Tôi luôn xem anh ấy là một người thầy của mình", cô nói.