Ca sĩ Vũ Hà bị phạt 150 triệu đồng trong vụ án đánh bạc tại King Club

Sau 6 ngày nghị án, chiều 12.11, TAND TP.Hà Nội đã tuyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).



Ca sĩ Vũ Hà khai báo tại tòa ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, 5 người bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, 136 người bị truy tố tội đánh bạc.

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Cho Choo Keun (quốc tịch Hàn Quốc) nhận mức án cao nhất là 4 năm tù. Số còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù.

Nhóm tội đánh bạc, 2 người nhận án cao nhất là Vũ Phong, B.V.H chịu mức án 4 năm 6 tháng tù, với cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn top đầu.

Trong vụ án, HĐXX tuyên hơn 60 người được hưởng án tù treo; hơn 40 người chỉ bị phạt tiền. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, P.7 cũ, nay là P.Gia Định, TP.HCM) bị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc mở thẻ ngày 18.5.2024, đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD (tương đương 4,7 triệu đồng).

Tại tòa, ca sĩ Vũ Hà thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội, không oan. Nam ca sĩ khai được một người bạn Việt kiều mở thẻ giúp để vào King Club tham gia trò chơi có thưởng, nhưng không nhớ thời gian mở thẻ và cũng không nhớ thẻ mở tên là gì, khi mở thẻ chưa chơi ngay. Khi vào đánh bạc, Vũ Hà chỉ mang khoảng 5 - 10 triệu đồng, là số tiền thu nhập của mình và đã chơi "kéo xèng".

Nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà cảm ơn HĐXX đã cho mình hưởng chính sách khoan hồng. Thời gian qua, ông Hà đã nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận.