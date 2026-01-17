Các công trình đều đảm bảo kỹ thuật

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ 290 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành trước ngày 28.12.2025; 89 căn nhà xây mới hoàn thành trước ngày 9.1.2026, vượt tiến độ Thủ tướng yêu cầu. Các công trình đều bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn. Đối với những hộ bị trôi đất, không thể xây dựng tại chỗ, tỉnh đã bố trí đất tái định cư và xây nhà mới tại vị trí an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khánh thành và bàn giao nhà "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân xã D'Ran Ảnh: Lê Phước

Song song với xây dựng nhà ở, tỉnh Khánh Hòa còn tập trung khôi phục điện, nước sinh hoạt, xử lý vệ sinh môi trường, hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho người dân. Trong ngày nhận nhà mới, ông Hà Quin (48 tuổi, ở thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh) xúc động cho biết, nhờ sự chung tay của bộ đội và chính quyền, gia đình ông đã có mái ấm mới để an tâm đón tết.

Còn tại Lâm Đồng, căn nhà cuối cùng trong số 6 căn nhà thuộc "Chiến dịch Quang Trung" ở ven sông Cái (KP.Phú Thành, P.Hàm Thắng; trước đây thuộc xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã được bàn giao cho vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vương và chị Nguyễn Thị Thanh Thy (40 tuổi) vào ngày 8.1. Căn nhà có diện tích hơn 80 m², được xây dựng kiên cố, với tổng kinh phí hỗ trợ từ nhiều nguồn. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng, Công an tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; riêng Phòng CSGT đóng góp thêm 80 triệu đồng. Các nhà tài trợ và UBND P.Hàm Thắng còn hỗ trợ 50 bao xi măng, góp phần giúp gia đình sớm ổn định nơi ở.

Trong quá trình thi công nhà cho vợ chồng anh Vương, lực lượng CSGT phát hiện ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tới và bà Trần Thị Hoa, là cha mẹ ruột anh Vương, nằm ngay đối diện, bị sập một phần móng do trận lũ đầu tháng 12.2025. Dù không nằm trong kế hoạch ban đầu, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã bàn bạc, thống nhất tự nguyện đóng góp một phần tiền lương để hỗ trợ sửa chữa, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Theo ông Trần Văn Sang, Phó chủ tịch UBND P.Hàm Thắng, trong hai đợt lũ lịch sử tháng 10 và đầu tháng 12.2025, toàn phường có 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Trước đó, 5 căn nhà đã được UBND phường và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành trong các ngày 6 và 7.1.2026.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đợt thiên tai cuối năm 2025, toàn tỉnh có 41 căn nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn, buộc phải xây dựng mới và 84 căn nhà khác bị hư hỏng nặng cần sửa chữa.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết toàn tỉnh đã xây dựng mới 41/41 căn nhà bị sập, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5 tỉ đồng; đồng thời sửa chữa 84 căn nhà hư hỏng, với kinh phí gần 1,7 tỉ đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Gia Lai là địa phương có khối lượng nhà ở cần khắc phục lớn nhất cả nước trong "Chiến dịch Quang Trung". Cụ thể, số nhà sửa chữa trên địa bàn tỉnh chiếm gần 80% tổng số nhà cần sửa chữa và hơn 42% số nhà xây dựng mới của 8 tỉnh tham gia chiến dịch. Đây là con số rất lớn, đặt Gia Lai vào vị trí tâm điểm của chiến dịch mang ý nghĩa an sinh sâu sắc này.

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Gia Lai đã từng bước vượt qua thách thức. Đến ngày 31.12.2025, toàn bộ 27.522 căn nhà bị hư hỏng nặng trên địa bàn tỉnh đã được sửa chữa hoàn thành, giúp hàng chục nghìn hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất. Đối với chương trình xây dựng nhà ở mới, trong tổng số 674 căn, đến nay đã hoàn thành 98% khối lượng. Chỉ còn 9 căn nhà đang tiếp tục thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19.1.2026, đúng tiến độ đề ra.

Song song với công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở, tỉnh Gia Lai chủ động lồng ghép nhiệm vụ bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai. Hiện địa phương đang triển khai 16 dự án, phương án khẩn cấp, từng bước di dời hơn 1.800 hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, triều cường, nhằm bảo đảm an toàn chỗ ở và ổn định đời sống lâu dài cho người dân.