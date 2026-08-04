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Góc nhìn phóng viên

Các dự án sai phạm phải được xử lý nghiêm

Quốc Hanh
Quốc Hanh

Hàng loạt sai phạm tại các dự án ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và Khu du lịch thác Damb'ri vừa được Thanh tra Lâm Đồng phát hiện. Nhưng việc xử lý sau thanh tra ra sao đang được dư luận quan tâm.

Các kết luận của Thanh tra Lâm Đồng cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án kéo dài tới 17 năm. Các dự án này làm lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên rừng và cơ hội phát triển của địa phương, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, có dự án được giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá theo quy định; nhiều công trình xây dựng không có giấy phép, xây trên đất rừng; chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, nợ tiền thuê đất, thuê rừng.

Đây không đơn thuần là trách nhiệm của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy nhiều sai phạm tồn tại qua nhiều năm nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời. Điều đó phản ánh những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, nếu không nói là có dấu hiệu buông lỏng.

Vấn đề còn lại là không thể để tình trạng kết luận thanh tra chỉ dừng ở việc chỉ ra sai phạm, rồi kéo dài việc xử lý, hoặc chỉ dừng ở các biện pháp mang tính hình thức.

UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo rà soát quy hoạch lại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây là điều kiện để xem xét những dự án không còn khả năng tiếp tục triển khai. Các dự án vi phạm pháp luật cần kiên quyết xử lý theo quy định, thậm chí thu hồi dự án nếu đủ điều kiện.

Đối với các dự án được tiếp tục triển khai, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, địa phương, khắc phục toàn bộ vi phạm và bảo đảm tiến độ cam kết.

Quan trọng hơn, việc xử lý các dự án sai phạm phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân trong quá trình triển khai. Chỉ khi trách nhiệm được làm rõ, các sai phạm được xử lý nghiêm minh, các kiến nghị thanh tra được thực hiện đầy đủ thì mới ngăn ngừa tái diễn những sai phạm tương tự.

Dư luận đang kỳ vọng tỉnh Lâm Đồng sẽ có những quyết định dứt khoát, công khai kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra, bảo đảm mọi sai phạm đều được xử lý đúng quy định, không để các kết luận thanh tra tiếp tục "nằm trên giấy".

Chỉ khi kỷ cương được thực thi nghiêm túc, thì tài nguyên mới không bị lãng phí và môi trường đầu tư mới thực sự được bảo vệ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. 

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