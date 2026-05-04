Các hãng bay 'giải cứu' hành khách, phi công của Spirit

Theo sau các cuộc đàm phán bất thành với phía chủ nợ và Nhà Trắng, hãng hàng không giá rẻ Spirit vào rạng sáng 1.5 thông báo "ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có hiệu lực ngay tức khắc". Toàn bộ các chuyến bay đều bị hủy và dịch vụ khách hàng không còn hoạt động. Spirit cũng cam kết hoàn tiền cho phía khách hàng bị ảnh hưởng.

Những quầy làm thủ tục không còn nhân viên của Spirit Airlines ở sân bay Fort Lauderdale-Hollywood (bang Florida, Mỹ) ngày 2.5 Ảnh: AFP

Những hãng hàng không bao gồm American, Delta, United và JetBlue nhanh chóng tiếp nhận khách hàng của Spirit với việc đưa ra các mức giá ưu đãi cho những hành khách bị hủy chuyến. "Trong vòng 12 giờ, United đã giúp các khách hàng Spirit đặt 14.000 vé máy bay để đến nơi họ cần đến", United Airlines thông báo ngày 2.5. Một số hãng cho hay sẽ tăng số chuyến bay hoặc đưa máy bay lớn đến những sân bay mà Spirit có sự hiện diện đáng kể. Những hãng này cũng tìm cách hỗ trợ, tuyển dụng những nhân viên của Spirit.

"Việc giá dầu tăng mạnh vừa qua và những áp lực khác trong hoạt động kinh doanh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho triển vọng tài chính của Spirit", AFP dẫn thông báo của Spirit. Do không còn nguồn vốn bổ sung, Spirit không còn cách nào khác phải ngừng hoạt động.

Tính đến cuối năm ngoái, hãng có gần 7.500 nhân viên. Từ tháng 2.2025 - 1.2026, Spirit đã vận chuyển khoảng 28 triệu lượt khách.