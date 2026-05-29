Các nhà nghiên cứu phát hiện tác dụng của tinh dầu bạc hà với huyết áp

Nghiên cứu được thực hiện trên 40 người trưởng thành bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp giai đoạn 1. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), tiền tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ở mức 120 - 129 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg. Còn tăng huyết áp giai đoạn 1 được xác định khi huyết áp tâm thu ở mức 130 - 139 mmHg và huyết áp tâm trương từ 80 - 89 mmHg.

Nghiên cứu trước đây cho thấy bạc hà có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, giúp thư giãn và giãn mạch máu, từ đó có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Giảm huyết áp tâm thu, cải thiện nhịp tim lúc nghỉ

Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Một nhóm dùng 100 microlit tinh dầu bạc hà mỗi ngày, nhóm còn lại dùng giả dược có hương bạc hà để đối chứng.

Sau 20 ngày sử dụng, nhóm dùng tinh dầu bạc hà ghi nhận mức huyết áp tâm thu giảm trung bình khoảng 8,5 mmHg so với nhóm dùng giả dược.

Tiến sĩ Jonathan Sinclair, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Lancashire (Anh), cho biết đây là kết quả đáng chú ý vì huyết áp tâm thu là một trong những yếu tố dự báo quan trọng nhất đối với nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngay cả mức giảm tương đối nhỏ cũng có thể tạo ra lợi ích đáng kể ở quy mô cộng đồng.

Không chỉ huyết áp giảm, những người dùng tinh dầu bạc hà còn có nhịp tim lúc nghỉ thấp hơn đáng kể sau thời gian nghiên cứu. Nhịp tim nghỉ cao vốn được xem là yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nhiều nguyên nhân khác. Kết quả này cho thấy tinh dầu bạc hà có thể không chỉ tác động lên mạch máu mà còn ảnh hưởng rộng hơn đến quá trình điều hòa tim mạch.

Tinh dầu bạc hà chứa menthol và flavonoid, các hợp chất có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp

Ưu tiên thay đổi lối sống, ăn uống lành mạnh

Theo tiến sĩ Sinclair, tinh dầu bạc hà được chú ý vì chứa menthol và flavonoid - các hợp chất có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy bạc hà có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, giúp thư giãn và giãn mạch máu, từ đó có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Các nhà khoa học cho rằng menthol - thành phần hoạt tính chính trong tinh dầu bạc hà - có thể kích hoạt các kênh TRPM8 nằm trong mô mạch máu và mô thần kinh cảm giác, giúp mạch máu thư giãn hơn, từ đó làm giảm áp lực mà tim phải tạo ra để bơm máu đi khắp cơ thể.

Bình luận về nghiên cứu, bác sĩ Craig Basman, Phó giám đốc Chương trình Tim bẩm sinh và Tim cấu trúc tại Trung tâm Y khoa Đại học Hackensack (Mỹ) cho rằng, kết quả nghiên cứu khá hứa hẹn vì tinh dầu bạc hà là sản phẩm phổ biến, giá rẻ và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, do nghiên cứu chỉ thực hiện trên 40 người nên chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn, càng không nên dùng thay thế thuốc điều trị nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc kiểm soát tăng huyết áp vẫn nên ưu tiên thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, theo Medical News Today (Anh).