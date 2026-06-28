Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Cách người trẻ gửi yêu thương cho gia đình từ xa

Tuấn Quang
Tuấn Quang
Không thể về nhà trong ngày Gia đình Việt Nam, Phạm Mãi Mãi (18 tuổi), làm việc tại Công ty J&T Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (P.Bình Dương, TP.HCM), cho biết sẽ gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn ngày thường.

"Mình dự định sẽ trích ra một phần tiền đã tiết kiệm trong thời gian đi làm gửi về phụ ba mẹ. Ngoài ra, mình cũng đặt mua bánh, trà, thuốc để gửi về cho ba mẹ bồi bổ sức khỏe", Mãi nói.

Đã xa quê Cà Mau gần 6 năm, Mãi cho biết trong ngày Gia đình Việt Nam những năm trước không thể về nhà vì công việc bận rộn. "Có lúc thấy người khác được về nhà mà mình chưa có thời gian bên gia đình nên cũng chạnh lòng. Nhưng mình hiểu cần phải đi làm để cố gắng cho tương lai. Nghĩ vậy rồi mình lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc và chờ ngày được trở về để ở bên ba mẹ nhiều hơn", Mãi tâm sự.

Cách người trẻ gửi yêu thương cho gia đình từ xa - Ảnh 1.

Nguyễn Phương Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp THPT

ẢNH: NVCC

Cũng không thể về đoàn tụ bên người thân trong ngày Gia đình Việt Nam, Nguyễn Phương Bình, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, cho biết: "Mình đang còn sinh viên nên chưa đủ điều kiện để mua quà đắt tiền, nên trong dịp đặc biệt này mình chỉ đặt một giỏ quà nhỏ gửi về cho ba mẹ. Mình nghĩ điều khiến ba mẹ vui nhất là thấy con ở xa biết tự lập, chăm sóc bản thân tốt và thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình".

Trong khi đó, Huỳnh Thị Thanh Nhàn (24 tuổi), ngụ P.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết đã gần 6 năm sinh sống, học tập và làm việc xa nhà (quê Nhàn ở miền Bắc). Công việc bận rộn nên Nhàn không thể về quê nhân ngày Gia đình Việt Nam. Thay vào đó, Nhàn gọi video về nhà để hỏi thăm sức khỏe ba mẹ lâu hơn thường ngày. Hơn nữa, Nhàn cũng chuẩn bị một món quà nhỏ để gửi về gia đình, xem đó như một lời cảm ơn đến ba mẹ.

Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho biết do vẫn còn đi học tại TP.HCM nên không thể về Nghệ An sum họp cùng gia đình. Thay vào đó, Thảo âm thầm đặt hoa và bánh ở Nghệ An hẹn giao đúng dịp để tạo bất ngờ cho bố mẹ. Với Thảo, niềm vui của ba mẹ chính là món quà lớn nhất trong ngày Gia đình Việt Nam.

Tin liên quan

Ngày Gia đình Việt Nam, làm cách nào vẫn bên người thân dù giãn cách xã hội?

Ngày Gia đình Việt Nam, làm cách nào vẫn bên người thân dù giãn cách xã hội?

Hôm nay, 28.6, ngày Gia đình Việt Nam , không được về quê trong thời gian dài do giãn cách xã hội nhưng trong hoàn cảnh phải thích nghi với việc 'sống chung với dịch', nhiều bạn trẻ có cách riêng hướng về người thân.

Khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc tại Hà Nội

Lan tỏa giá trị gia đình Việt trong thời đại mới

Khám phá thêm chủ đề

người trẻ Yêu thương gia đình ngày Gia đình Việt Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận