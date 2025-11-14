Cái chết của Từ Hy Viên có thể đến từ thói quen tai hại này

Sự qua đời đột ngột của Từ Hy Viên vào tháng 2.2025 đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng. Nữ diễn viên chỉ mới 49 tuổi và được xác nhận tử vong do biến chứng từ bệnh cúm và viêm phổi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cái chết của cô có thể đã bị thúc đẩy bởi nhiều năm theo đuổi các phương pháp làm đẹp khắc nghiệt và những thói quen sinh hoạt không lành mạnh.

Hậu quả từ những phương pháp làm đẹp cực đoan

Đạo diễn Vương Tinh gần đây chia sẻ trong một buổi livestream rằng Từ Hy Viên có thời kỳ ám ảnh mạnh mẽ với làn da trắng. Ông cho biết nữ diễn viên vốn sở hữu làn da ngăm tự nhiên nhưng đã nỗ lực bằng mọi cách để làm trắng, bao gồm cả sử dụng những loại thuốc tiêm có thể gây hại.

Từ Hy Viên yêu làn da trắng đến mức ám ảnh, nhiều lần sử dụng các phương pháp làm đẹp tiềm ẩn nhiều rủi ro Ảnh: Weibo Từ Hy Viên

Khi bắt đầu sự nghiệp, Từ Hy Viên từng bị chỉ trích vì làn da hơi tối và vóc dáng không mảnh mai. Quyết tâm đáp lại kỳ vọng của công chúng, cô kỷ luật bản thân đến mức bỏ qua cả những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe.

Năm 2004, cô ra mắt cuốn sách làm đẹp The Queen of Beauty, chia sẻ chế độ chăm sóc da và ăn uống nghiêm ngặt. Cuốn sách bán hơn 100.000 bản và trở thành cẩm nang làm đẹp của giới trẻ, nhưng ít ai có thể thực hiện được những phương pháp vô cùng hà khắc đó.

Nàng Sam Thái của Vườn sao băng luôn giữ cân nặng ở mức 42 - 44 kg với chế độ ăn uống khắc nghiệt, được cho là khiến cơ thể cô suy nhược kéo dài Ảnh: Weibo Từ Hy Viên

Kbizoom đưa tin hôm 12.11, Từ Hy Viên tránh ánh nắng mặt trời gần như tuyệt đối, mặc áo dài tay ngay cả vào mùa hè và bôi đến bốn lớp kem chống nắng liên tục trong 10 ngày. Cô cũng kiêng hoàn toàn các loại thực phẩm có màu sẫm. Nguy hiểm hơn, nữ diễn viên từng thử tiêm chất chống đông để làm trắng da, khiến cơ thể dễ bầm tím và chảy máu dù chỉ chấn thương nhẹ.

Cô từng đưa ra tuyên bố gây chấn động: "Để có làn da trắng như bóng đèn huỳnh quang, tôi thà chấp nhận chết còn hơn phải phơi nắng. Nếu thứ gì có thể khiến tôi trắng hơn, dù có hại tôi vẫn thử. Hoặc là ốm, hoặc là chết. Vì đẹp, tôi sẵn sàng uống cả thuốc độc".

Nhiều ý kiến cho rằng các thói quen làm đẹp cực đoan đã làm suy giảm miễn dịch, khiến Từ Hy Viên dễ mắc bệnh và dẫn đến cái chết đột ngột Ảnh: Weibo Từ Hy Viên

Để giữ cân nặng luôn ở mức 42 - 44 kg với chiều cao 1,62 m, Từ Hy Viên thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Trong hơn một thập kỷ, cô không đụng đến đồ ngọt, chỉ ăn lượng nhỏ cơm với đậu phụ lên men và uống vài ngụm nước ngọt không đường. Khi đói, cô sử dụng liệu pháp điện kích để giảm cân.

Sau này, cô duy trì chế độ ăn chay kéo dài 15 năm, chỉ ăn các loại rau héo hoặc bị hỏng vì tin rằng thực vật cũng có sự sống và không nên ăn khi còn tươi.

Trước khi qua đời, Từ Hy Viên từng nhiều lần thừa nhận cảm thấy mệt mỏi thường xuyên và phải nhờ nhân viên hỗ trợ mỗi khi di chuyển trong lúc làm việc.

Nhiều chuyên gia và cư dân mạng cho rằng các phương pháp làm đẹp và ăn kiêng cực đoan có thể đã làm suy giảm hệ miễn dịch của cô, khiến cơ thể dễ mắc bệnh nặng và có thể góp phần dẫn đến cái chết sớm.

Câu chuyện của Từ Hy Viên là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những rủi ro khi đánh đổi sức khỏe để chạy theo chuẩn mực sắc đẹp. Nó cho thấy áp lực công chúng có thể đẩy nghệ sĩ vào những quyết định gây nguy hiểm đến tính mạng.