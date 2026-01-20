Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cấm triệt để xe tải trên 10 tấn trên đại lộ Thăng Long và Vành đai 3

Trần Cường
Trần Cường
20/01/2026 20:34 GMT+7

Công an Hà Nội vừa có thông báo cấm triệt để xe tải trên 10 tấn hoạt động trên đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70) và Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao QL5A.

Tối 20.1, Công an Hà Nội đã có thông báo bổ sung phương án phân luồng, hạn chế phương tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25.1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 2 đại lộ Thăng Long (P.Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, từ 21 giờ ngày 20.1 đến hết ngày 25.1, Công an Hà Nội sẽ cấm triệt để toàn bộ xe tải từ 10 tấn trở lên hoạt động trên đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom, đoạn từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70; tuyến Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao QL5A.

Đối với các phương tiện khác, Công an Hà Nội hạn chế lưu thông trên đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom, đoạn từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70; tuyến Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao QL5A.

Trong thông báo trước đó, Công an Hà Nội phân luồng các ngày diễn ra đại hội (19 - 25.1) từ 6 - 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 - 12 giờ, từ 13 - 14 giờ và từ 16 - 19 giờ.

Trong thời gian phân luồng, Công an Hà Nội tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trên các tuyến: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.

Đồng thời, hạn chế đối với xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trên tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì, đại lộ Thăng Long.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với QL5A, từ 6 - 21 giờ các ngày diễn ra đại hội, Công an Hà Nội tạm cấm các loại xe có trọng tải cho phép từ 10 tấn trở lên lưu thông.

Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội Cấm xe tải trên 10 tấn Đại lộ Thăng Long vành đai 3 trên cao cấm xe tải Đại hội XIV của Đảng Phương án phân luồng mới
