Tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26.11, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó trưởng ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về phát động phong trào thi đua "Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM" giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM vận động cán bộ, công chức đi xe buýt, metro ít nhất 2 lần/tuần

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện công cộng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích. Tiêu chí này sẽ được đưa vào đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ phối hợp hướng dẫn các đơn vị đưa yêu cầu sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Lượt đi lại sẽ được ghi nhận, xác thực qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử nhằm bảo đảm việc bình xét thực chất, công khai, minh bạch.

Đối tượng tham gia phong trào gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM. Các phương tiện được đề cập gồm xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

Phong trào chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung tạo chuyển biến về nhận thức, thói quen; triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028 - 2030 hướng đến mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều phương thức vận tải và thiết lập vùng phát thải thấp.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó trưởng ban Thi đua - khen thưởng tại buổi họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đi xe buýt, metro gắn với bình xét thi đua, khen thưởng

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu để giao thông công cộng đáp ứng 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị. Thành phố đặt mục tiêu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện đi phương tiện công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần.

Một số chỉ tiêu khác gồm: năm 2027, 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%, còn 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên MultiGo.

TP.HCM đưa việc đi xe buýt, metro vào tiêu chí đánh giá cán bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc khen thưởng được thực hiện hằng năm theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đợt sơ kết phong trào dự kiến vào quý 2/2028, với các hình thức gồm bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đợt tổng kết phong trào dự kiến vào quý 4/2030, có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ cho biết phong trào được phát động trong bối cảnh TP.HCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1.7 - 31.12.2026.

Trong tháng 7.2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ; metro số 1 phục vụ hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%.

Sau 3 tháng, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách. Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% sau 4 tuần triển khai.