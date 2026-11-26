Chiều 26.11, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Bùi Công Hoan, Phó trưởng bộ phận Chính sách pháp luật - quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động TP.HCM) thông tin về kế hoạch hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết 2027.

Lịch khởi hành các chuyến xe, tàu, máy bay về quê đón tết 2027

Ông Hoan cho biết, các chương trình do TP.HCM tổ chức dự kiến hỗ trợ 7.500 vé, gồm:

5.000 vé xe: xuất phát ngày 31.1.2027 (24 tháng chạp)

2.000 vé tàu: xuất phát ngày 1.2.2027 (25 tháng chạp)

500 vé máy bay: xuất phát ngày 2.2.2027 (26 tháng chạp)

Bên cạnh đó, chương trình chuyến tàu công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 1.200 vé khứ hồi, lượt đi vào các ngày 31.1, 1.2 và 2.2.2027; lượt về ngày 12.2.2027 (mùng 7 tết 2027).

Chương trình chuyến bay công đoàn dự kiến hỗ trợ 260 vé khứ hồi, lượt đi ngày 1.2.2027; lượt về vào các ngày 10.2 và 15.2.2027 (mùng 5 và mùng 10 tết).

Số lượng vé và lịch trình trên là dự kiến. Giờ xuất phát, hành trình, điểm đón, trả khách và lịch chính thức sẽ được thông báo đến từng người sau khi thống nhất với đơn vị vận chuyển và phê duyệt danh sách.

Ông Bùi Công Hoan thông tin về kế hoạch hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ai được hỗ trợ vé về quê đón tết 2027, đăng ký ở đâu?

Ông Hoan cho hay, chương trình của TP.HCM xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu và phù hợp với lịch, tuyến vận chuyển.

Đối với chương trình của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng được xét hỗ trợ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31.10.2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía bắc; thuộc diện khó khăn...

Chương trình ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đón tết đối với chuyến bay, từ 2 năm đối với chuyến tàu; đồng thời yêu cầu cam kết trở lại làm việc theo lịch của doanh nghiệp.

Người lao động được xem xét hỗ trợ tối đa 1 người thân đi cùng chuyến bay và không quá 3 người thân đi cùng chuyến tàu của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Riêng chương trình vé xe của TP.HCM không bố trí thêm vé cho người thân ngoài danh sách được duyệt.

Người lao động lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Người lao động đăng ký qua công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin về hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê và giấy tờ để xuất vé. Nơi chưa có công đoàn cơ sở, người lao động liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách.

Đối với chương trình vé xe của TP.HCM, các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động TP.HCM trước ngày 20.12.2026. Công đoàn cơ sở tiếp nhận đăng ký sớm hơn để kịp xét chọn.

Riêng vé tàu, máy bay có thời hạn đăng ký theo từng chương trình. Người lao động cần liên hệ công đoàn cơ sở hoặc công đoàn quản lý trực tiếp để xác nhận chỉ tiêu, thời hạn còn tiếp nhận.