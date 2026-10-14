Cán bộ Hội với hàng loạt sáng kiến phục vụ nhân dân

"Giờ thứ 9 - Giờ thanh niên"

Đại úy Trần Văn Dũng, dân tộc Giáy, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu, vừa vinh dự được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Với anh Dũng, công tác thanh niên trong lực lượng công an phải gắn với nhiệm vụ chính trị, đồng thời hướng mạnh về cơ sở, đến những nơi người dân cần sự hỗ trợ. Từ quan điểm đó, anh cùng tập thể Ban Thanh niên Công an tỉnh triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, đưa tinh thần tình nguyện trở thành hành động cụ thể.

Đại úy Trần Văn Dũng (giữa) đến thăm hỏi, tặng quà “Em nuôi của Đoàn” ẢNH: NVCC

Nổi bật là phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Anh Dũng xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Đặc biệt, anh đã có sáng kiến phát động các cơ sở Đoàn duy trì những mô hình như "Giờ thứ 9 - Giờ thanh niên", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ", đồng thời đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Mô hình "Giờ thứ 9 - Giờ thanh niên" do anh Dũng khởi xướng tạo tác động trực tiếp, thiết thực đối với người dân. Thông qua mô hình, đoàn viên, thanh niên đến gần hơn với cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng VNeID.

Điểm đáng chú ý là người dân không chỉ được hỗ trợ giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn mà còn có thêm cơ hội tiếp cận các tiện ích số ngay tại địa bàn sinh sống. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro.

Việc đoàn viên trực tiếp xuống địa bàn, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ trẻ em, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh trật tự còn tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an trẻ với nhân dân. Qua đó, mô hình góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ và đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân.

Đại úy Trần Văn Dũng tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Ngân hàng máu sống - Sẵn sàng vì nhân dân

Điều ấn tượng là anh Dũng đã tham mưu Công an tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai thí điểm mô hình "Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ" tại 6 xã, phường; trong đó xã Pa Tần và xã Bum Tở đã ra mắt mô hình. Đặc biệt, anh cũng tham mưu xây dựng mô hình "Ngân hàng máu sống - Sẵn sàng vì nhân dân". Mô hình huy động đoàn viên tự nguyện đăng ký hiến máu khi có trường hợp khẩn cấp. Đến nay đã có hơn 30 lượt hiến máu trong những tình huống cần thiết.

Trong các chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới và chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè, anh Dũng tham mưu, phối hợp triển khai 22 chương trình tình nguyện hướng về cơ sở, thu hút hơn 330 lượt đoàn viên, thanh niên, tổng giá trị 2,5 tỉ đồng. Các hoạt động tập trung vào vùng sâu, vùng xa, biên giới và những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự...

Không chỉ chú trọng những hoạt động trực tiếp tại cơ sở, anh Dũng còn tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục thanh niên trên không gian mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thanh niên Công an tỉnh xây dựng, phát hành 8 video clip, 5 infographic cùng nhiều tin, bài, phóng sự ngắn về hoạt động của tuổi trẻ công an tỉnh. Các sản phẩm được đăng tải trên Fanpage "Tuổi trẻ Công an Lai Châu" và các trang báo địa phương, thu hút hơn 1 triệu lượt xem, tương tác.

Anh Dũng cũng chú trọng khuyến khích đoàn viên, thanh niên ứng dụng công nghệ mới, AI và các nền tảng số trong tham mưu, tổng hợp, xây dựng văn bản, thiết kế sản phẩm truyền thông, quản lý dữ liệu và cải cách hành chính. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá về những hoạt động do anh Dũng khởi xướng, đại úy Thái Bá Công, Phó đội trưởng, Bí thư chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu, cho biết anh đã triển khai các mô hình rất ý nghĩa và thiết thực.

"Trước, trong và sau khi triển khai, Dũng đều rất sâu sát, quyết liệt để đưa mô hình vào hoạt động. Qua đó đã huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động phong trào thanh niên. Ngoài ra, Dũng còn rất nhiệt tình và luôn tiên phong, gương mẫu trong tất cả các hoạt động của đoàn thanh niên", đại úy Công nói.