Thể thao SEA Games 33

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan

Thu Bồn
19/12/2025 19:00 GMT+7

Trong trận chung kết hạng cân 57 kg nam SEA Games 33 diễn ra chiều 19.12, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Đương đã không thể thi đấu đến cuối cùng, khi bị rách sâu ở mí mắt và bị trọng tài xử thua đối thủ Thái Lan.

Võ sĩ Việt Nam không phục đối thủ vì cho rằng trọng tài quyết định không đúng

Chiều ngày 19.12 tại Bangkok, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Đương bước vào trận tranh HCV hạng cân 57 kg nam với đối thủ chủ nhà Thái Lan – Sukthet Surawut. 

Trong hai hiệp đấu đầu tiên, Nguyễn Văn Đương gặp nhiều khó khăn trước lối đánh linh hoạt của đối thủ và bị dẫn trước về điểm số. Bước sang hiệp thi đấu thứ 3 (cuối cùng), tay đấm của Việt Nam chủ động tấn công dồn dập tìm kiếm những cú đấm chính xác để lật ngược thế cờ. 

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 1.

Máu chảy trên khuôn mặt võ sĩ Nguyễn Văn Đương

Ảnh: Nhật Thịnh

Võ sĩ Việt Nam rách mí mắt, chảy máu trong trận đấu Em vẫn muốn thi tới cùng’

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 2.

Máu đổ...

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 3.

Trọng tài gây tranh cãi

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 4.

Hai đối thủ thi đấu quyết liệt

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 5.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 6.

Cú ra đòn của Nguyễn Văn Đương

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 7.

Trọng tài xử võ sĩ Thái Lan thắng cuộc

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 8.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 9.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 10.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 11.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 12.

Cận cảnh võ sĩ Việt Nam chảy máu vì rách mí mắt khi tranh HCV, bị trọng tài xử thua Thái Lan- Ảnh 13.

Tuy nhiên, khi hiệp 3 mới bắt đầu chưa được bao lâu, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Sau một tình huống áp sát, vùng mí mắt của Nguyễn Văn Đương bị rách một vết khá sâu và chảy máu nhiều. 

Trọng tài điều khiển trận đấu đã lập tức cho dừng cuộc đọ sức để các nhân viên y tế kiểm tra vết thương. Nhận định võ sĩ Việt Nam không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục thi đấu, trọng tài đã quyết định xử thua đối với Nguyễn Văn Đương

Trận tranh HCV hạng cân 57 kg kết thúc sớm với phần thắng thuộc về võ sĩ chủ nhà Thái Lan. Tình huống dẫn đến chấn thương này đã gây ra những tranh luận trái chiều từ cả hai phía. 

Phát biểu sau trận đấu, Nguyễn Văn Đương khẳng định đối thủ đã có hành vi đưa cùi chỏ khi anh đang lao vào tấn công, dẫn đến vết rách nghiêm trọng trên mí mắt của anh. Ngược lại, phía võ sĩ và ban huấn luyện Thái Lan khẳng định đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, khi Đương quá mải mê tấn công và cúi thấp đầu nên đã va chạm vào cùi chỏ đối phương.

