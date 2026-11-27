Nhiều vị trí việc làm cần tuyển dụng gấp

Hiện tại, Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang đang cần tuyển khoảng 100 lao động thuộc các ngành cơ khí, điện tử, tự động hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có nhu cầu tuyển khoảng 30 nhân sự khối văn phòng, gồm kế toán, kinh doanh và các vị trí sử dụng ngoại ngữ.

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển lao động ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Lê Thị Ngọc Tú, Phó giám đốc chi nhánh TP.HCM của công ty, cho biết các vị trí kỹ thuật chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm và sẽ được đào tạo khi nhận việc. Riêng khối văn phòng yêu cầu ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đồng thời sử dụng được tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung.

“Với sinh viên mới tốt nghiệp, mức lương khởi điểm trung bình hơn 12 triệu đồng/tháng. Thu nhập cụ thể tùy thuộc năng lực và có thể thương lượng trực tiếp với doanh nghiệp. Ngoài chuyên môn, công ty cũng ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, tiếp thu và nắm bắt công việc nhanh”, chị Tú cho hay.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng có nhu cầu tuyển dụng gấp ở nhiều vị trí, Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS (Đồng Nai) đang tìm nhân sự cho các công việc như: trợ lý kinh doanh, nhân viên kinh doanh, chủ quản kinh doanh, giám đốc thu mua, nhân viên thiết kế, nhân viên kỹ thuật và chất lượng...

Theo chị Nguyễn Thị Trang, Giám đốc nhân sự công ty, một số vị trí chấp nhận sinh viên mới ra trường, trong khi những vị trí quản lý hoặc chuyên môn sâu cần ứng viên có kinh nghiệm. Yêu cầu chung là sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Mức lương dành cho ứng viên chưa có kinh nghiệm từ 11 - 15 triệu đồng/tháng; những vị trí đòi hỏi kinh nghiệm có mức lương từ 13 - 40 triệu đồng/tháng.

Người lao động chưa có kinh nghiệm, ở xa vẫn có cơ hội tìm việc

Không chỉ tuyển dụng nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm, nhiều doanh nghiệp còn mở rộng cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp, đồng thời đưa ra chính sách hỗ trợ chỗ ở nhằm thu hút lao động.

Ngày hội tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp diễn ra sáng nay ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng thu hút đông đảo sinh viên tham gia ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các ngành cơ khí, tiếng Trung, logistics, tự động hóa và quản lý công nghiệp, với số lượng khoảng 10 - 20 người, làm việc tại Tây Ninh. Chị Phạm Thị Quế Anh, Trưởng phòng nhân sự công ty, cho biết mức lương khởi điểm dao động từ 11 - 15 triệu đồng/tháng. Ứng viên không cần kinh nghiệm, chỉ cần tốt nghiệp đúng chuyên ngành sẽ được doanh nghiệp đào tạo. Đặc biệt, người lao động ở xa được hỗ trợ chỗ ở miễn phí.

Tương tự, Công ty TNHH Công nghiệp Hoa Thác (Việt Nam) đang tuyển nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật viên lập trình CNC, nhân viên thiết kế bản vẽ, vận hành máy CNC và phiên dịch tiếng Trung. Chị Huỳnh Thị Thanh Vi, nhân viên nhân sự công ty, cho biết ứng viên cần tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, biết đọc bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên mới tốt nghiệp vẫn có thể ứng tuyển, với mức thu nhập từ 12 - 17 triệu đồng/tháng. Do địa điểm làm việc tại Tây Ninh, doanh nghiệp hỗ trợ ăn ở cho nhân viên ở xa.

Sinh viên trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Công ty TNHH Anh Phát đang cần tuyển kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư hệ thống lạnh, họa viên cơ khí, công nhân cơ khí và công nhân điện, mỗi vị trí khoảng 20 người. Theo chị Phạm Thị Cẩm Thúy, nhân viên hành chính nhân sự công ty, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp đúng chuyên ngành, không bắt buộc có kinh nghiệm. Mức lương khởi điểm từ 12 triệu đồng/tháng, làm việc tại Long An cũ, doanh nghiệp có ký túc xá và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Tại Công ty CP Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà đang tuyển nhân viên kỹ thuật, bán hàng, chăm sóc khách hàng, trực camera… với cả hình thức làm việc toàn thời gian lẫn bán thời gian.

Hồ Ngọc Thạch, chuyên viên tuyển dụng công ty, cho biết công việc bán thời gian có mức tiền công 25.500 đồng/giờ. Với nhân viên toàn thời gian, thu nhập trung bình từ 7 triệu đồng/tháng trở lên, có thể tăng vào những dịp cao điểm cuối năm hoặc các giai đoạn có chương trình giảm giá lớn.