CAND - T&T thống trị giải bóng bàn trẻ, HLV Vũ Mạnh Cường chỉ ra nền tảng thành công

Từ ngày 21 đến 31.7, Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đăng cai giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 với sự góp mặt của 660 VĐV thuộc 30 đơn vị trên cả nước. Khép lại giải đấu, đoàn CAND - T&T dẫn đầu bảng tổng sắp với 34 bộ huy chương, gồm 17 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ.

CAND - T&T có những bước đi vững chắc

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích, CAND - T&T còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư dài hạn cho đào tạo trẻ. Theo HLV Vũ Mạnh Cường, nền tảng cho những kết quả tích cực đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Tập đoàn T&T kể từ khi hai bên thành lập CLB vào năm 2024.

HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ: "Thể thao Bộ Công an tạo điều kiện rất tốt về nơi ăn ở, tập luyện, chế độ cho VĐV. Trong khi đó, T&T đầu tư ban huấn luyện chất lượng. Hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để VĐV tập luyện, thi đấu và phát triển".

Đoàn CAND - T&T dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 ẢNH: CLB CAND - T&T

Theo vị HLV này, bên cạnh cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ, việc thường xuyên đưa các tay vợt trẻ sang Trung Quốc tập huấn cũng góp phần quan trọng giúp nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông nói: "CLB vừa cho các VĐV trẻ tập huấn tại Trung Quốc khoảng một tháng rưỡi, còn các VĐV đội tuyển chuẩn bị cho đại hội tập huấn khoảng hai tháng rưỡi. Mỗi khi ban huấn luyện đề xuất kế hoạch, lãnh đạo đều tạo điều kiện để các VĐV được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Đó là một trong những yếu tố mang lại thành tích hôm nay".

Những khoản đầu tư này nhanh chóng được phản ánh qua kết quả thi đấu. Tại giải năm nay, nhiều nhóm tuổi của CAND - T&T thi đấu vượt kỳ vọng, giành những tấm HCV ở các nội dung trước đây chưa từng tạo được dấu ấn.

HLV Vũ Mạnh Cường cho biết: "Đây là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống giải trẻ quốc gia để đánh giá công tác đào tạo của các đơn vị. Năm nay, nhiều VĐV của chúng tôi thi đấu rất tốt. Lứa U.12, U.13 giành 2 HCV ngoài dự kiến, U.18, U.19 cũng có HCV của Thế Anh. Các tuyến khác đều giữ được sự ổn định. Vũ Mạnh Huy giành 3 HCV, 1 HCB; Hoàng Trà My có 4 HCV; Trần Mai Ngọc giành 4 HCV...".

Bên cạnh thành tích hiện tại, ban huấn luyện cũng dành nhiều kỳ vọng cho lớp VĐV kế cận. Nổi bật là Hoàng Trà My khi mới 15 tuổi nhưng đã giành tới 4 HCV tại giải đấu năm nay.

Ông Cường chia sẻ: "Chúng tôi đang đầu tư trọng điểm cho Hoàng Trà My. Dù mới ở lứa U.15 nhưng em đã giành 4 HCV. Trà My liên tục được tạo điều kiện sang Trung Quốc tập huấn và được kỳ vọng sẽ phát triển không chỉ cho CLB mà còn cho tương lai của bóng bàn Việt Nam. Ngoài ra, CLB cũng đang xây dựng kế hoạch đào tạo nhiều tài năng trẻ khác".

Dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, CAND - T&T vẫn xác định đào tạo trẻ là mục tiêu lâu dài. Thành tích tại giải năm nay được xem là minh chứng cho hướng đi đang phát huy hiệu quả, đồng thời tạo nền tảng để đóng góp thêm nhiều VĐV chất lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

CLB bóng bàn CAND - T&T sở hữu lứa trẻ đầy chất lượng, được mong chờ sẽ tỏa sáng trong tương lai ẢNH: CLB CAND - T&T

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, thành công cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn khi CAND - T&T luôn được xem là ứng viên hàng đầu ở các giải đấu.

HLV Vũ Mạnh Cường bày tỏ: "Mỗi lần dự giải, mục tiêu của CLB đều là cạnh tranh HCV, ít nhất cũng phải vào tranh chấp HCB. Áp lực dành cho VĐV và ban huấn luyện rất lớn, nhưng các em đã thi đấu tập trung và vượt qua được sức ép. Đó là động lực để toàn đội tiếp tục hướng tới những thành công mới".

Sau hơn hai năm thành lập, CLB bóng bàn CAND - T&T đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống đào tạo trẻ của bóng bàn Việt Nam, đồng thời từng bước xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.