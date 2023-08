Cảnh báo chiêu trò mạo danh cán bộ đăng kiểm để bán bảo hiểm

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan này đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu làm việc với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu, qua đó xác định trung tâm này không có chủ trương chỉ đạo cán bộ, công chức gọi điện tư vấn, bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho các chủ xe ô tô trên địa bàn.

Các đối tượng mạo danh thường dùng hình ảnh có logo của lực lượng đăng kiểm để tạo niềm tin CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu cho hay, không chỉ các chủ xe mà thời gian gần đây, nhiều người thân và thậm chí chính cán bộ thuộc trung tâm cũng bị các đối tượng mạo danh gọi điện tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như trên.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, lợi dụng việc lộ lọt thông tin cá nhân của chủ xe và phương tiện được kê khai trong dữ liệu đăng kiểm và thực hiện các cuộc gọi mạo danh khiến chủ phương tiện bị bất ngờ.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng chính sách theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tự động gia hạn thời gian kiểm định và hướng dẫn truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Sau đó, các đối tượng đề cập đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc sắp hết hạn và tư vấn khách hàng mua bảo hiểm.

Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, việc mạo danh cán bộ đăng kiểm để bán bảo hiểm kể trên là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cán bộ trung tâm đăng kiểm.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi nhận những cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm để tư vấn bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đồng thời, người dân nên mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự từ các đại lý có văn phòng đại diện hoặc đại lý ủy quyền đóng trên địa bàn để thuận lợi cho việc giải quyết khi phát sinh tai nạn xảy ra.