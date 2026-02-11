Cảnh giác thủ đoạn 'chuyển khoản mồi'

Bẫy "chuyển khoản mồi" giăng khắp nơi

Mới đây chị T.Thu (Phú Thọ) hoang mang chia sẻ trên trang cá nhân về trường hợp tài khoản ngân hàng của mình liên tục nhận được số tiền 2.000 đồng với nội dung: "Em ơi cho chị xin lại 830k chị chuyển nhầm lúc 1 giờ 42, huuuu số tài khoản 8847xxxx. Cảm ơn em rất nhiều. Giờ khách gọi điện đến mới biết mình chuyển nhầm". Chị Thu thắc mắc rằng điện thoại của chị có cài đặt thông báo biến động số dư, nhưng riêng tài khoản này khi chuyển tiền vào thì lại không có thông báo; chỉ đến khi nhận được tin nhắn, kiểm tra tài khoản mới thấy có tiền. "Bây giờ họ liên tục chuyển khoản cho em bảo kết bạn Zalo xin lại tiền, em phải làm sao đây?", chị Thu bối rối. Lo ngại của chị Thu xuất phát từ thủ đoạn lừa đảo đã được cảnh báo trước đây và hiện đang rộ lên trở lại, khiến nhiều người vẫn sập bẫy.

Lợi dụng các hội nhóm mua, bán vàng trên mạng, kẻ gian thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao, tội phạm công nghệ cao triển khai nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Với thủ đoạn "chuyển tiền mồi", các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả là người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa yêu cầu nạn nhân phải chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định. Kế đến là thủ đoạn "Hỗ trợ lấy lại tiền". Các đối tượng lừa đảo lợi dụng tình hình người dân đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc giao dịch, chuyển khoản nhầm và giả danh cán bộ ngân hàng để tiếp cận. Chúng cam kết hỗ trợ lấy lại tiền nhanh chóng, từ đó yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP. Sau khi nạn nhân quét mã QR sẽ thực hiện lệnh chuyển để chiếm đoạt toàn bộ số dư hiện có.

Người dân cần cảnh giác với những chiêu lừa đảo dịp cuối năm Ảnh: Chụp màn hình

Cơ quan công an khuyến cáo đối với người chuyển nhầm tiền, cần lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch, nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát. Tuyệt đối không tự ý thỏa thuận, chuyển phí hay làm theo hướng dẫn của người lạ trên mạng xã hội. Việc hoàn trả chỉ nên thực hiện thông qua ngân hàng hoặc dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Điển hình như tại Phú Thọ, Công an xã Chí Đám vừa hỗ trợ tra soát thành công sự việc chuyển nhầm hơn 2,2 tỉ đồng, Công an xã Thổ Tang hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỉ đồng; Công an xã Mường Động phối hợp trao trả 600 triệu đồng; Công an xã Văn Miếu giúp công dân nhận lại 300 triệu đồng… Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 Không": không cung cấp mã OTP; không quét mã QR hoặc bấm link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hay công an mà không có giấy mời chính thức. Khi gặp sự cố, hãy kịp thời phối hợp với cơ quan công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định.

Lừa đảo mua vàng, bạc trên mạng

Bên cạnh đó, lợi dụng giá vàng, bạc gần đây tăng cao, kẻ gian tiến hành thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua. Trên một diễn đàn về vàng, bạc đá quý, chị Kim (một thành viên của diễn đàn trú tại TP.HCM) kể kẻ gian lên mạng chào mua vàng, bạc giá cao ở trang này, rồi sang trang khác chào bán giá thấp. Đến khi tìm được người mua và người bán, kẻ gian hẹn các bên gặp nhau nhưng nói với người bán là "cho người đến lấy hàng hộ" và dặn không được nói giá cho người đến lấy. Theo giao kèo trước đó với người mua, khi nhận được vàng, bạc sẽ thực hiện chuyển khoản vào số tài khoản mà kẻ gian chỉ định, không được thanh toán tiền trực tiếp cho người bán. Sau khi nhận được tiền thì kẻ lừa đảo lập tức biến mất, xóa mọi thông tin. Ngay sau cảnh báo của chị Kim, một số thành viên thừa nhận là nạn nhân của chiêu lừa này và bị mất hàng trăm triệu đồng. Một số người khác cho biết cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng nhờ cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của kẻ gian nên không sập bẫy.

Ngân hàng cảnh báo khách hàng khi thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đáng nghi Ảnh: T.X

Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo lợi dụng tình trạng giá vàng, bạc biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo xây dựng nhiều kịch bản mua bán vàng, bạc, trang sức online rất tinh vi và phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Trong đó, kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Telegram để lập fanpage, tài khoản giả mạo tiệm vàng uy tín; quảng cáo bán vàng, bạc với giá thấp hơn thị trường; nhận đặt cọc, chuyển khoản trước rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, còn các thủ đoạn như bán vàng giả, bạc kém chất lượng, không đúng tuổi, không đủ trọng lượng; gửi hàng khác so với thỏa thuận hoặc gửi bưu kiện rỗng; giả mạo nhân viên giao hàng, yêu cầu thanh toán thêm phí. Không những vậy, đối tượng còn lợi dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, video giả cửa hàng vàng bạc; làm bình luận giả, đánh giá 5 sao nhằm tạo uy tín; chat tư vấn tự động, trả lời chuyên nghiệp như người thật.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), tính đến ngày 14.1, có hơn 2,6 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo về chuyển tiền vào tài khoản rủi ro. Trong đó có hơn 831.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là gần 3.060 tỉ đồng. NHNN yêu cầu các ngân hàng chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, hành vi lừa đảo, gian lận, tội phạm trong hoạt động thanh toán; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và giữ vững an toàn, ổn định hoạt động ngân hàng trên địa bàn.