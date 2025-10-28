Cạnh tranh quyết liệt với người Thái

Mất chủ lực, điền kinh Việt Nam gặp khó

Điền kinh VN từng xuất sắc vượt qua Thái Lan, xếp nhất toàn toàn ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp là SEA Games 29 năm 2017, SEA Games 30 năm 2019, SEA Games 31 năm 2022. Tuy nhiên ở kỳ SEA Games 32 gần nhất năm 2023 tại Campuchia, điền kinh Thái Lan soán ngôi số 1 của VN. Với khó khăn lớn về lực lượng khi nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, "nữ hoàng tốc độ" Trần Thị Nhi Yến sớm giã từ sự nghiệp trong khi không có nhiều nhân tố mới, điền kinh VN sẽ đối đầu với thử thách khắc nghiệt khi điền kinh Thái Lan đang sở hữu lứa VĐV đầy tài năng.

Nguyễn Thị Oanh cùng điền kinh VN “đại chiến” chủ nhà Thái Lan ở SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển điền kinh VN tại SEA Games 33 vẫn là Nguyễn Thị Oanh. Hai năm trước tại Campuchia, Oanh đã rực sáng khi đoạt 4 HCV cá nhân các nội dung 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Đặc biệt việc cô vượt qua trở ngại của lịch thi đấu bất lợi để mang về cho điền kinh VN những tấm HCV quý giá đã để lại cảm xúc lớn với người hâm mộ. Lần này ở tuổi 30, Oanh tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công kỳ tích của SEA Games trước. HLV Trần Văn Sỹ cho biết Nguyễn Thị Oanh đang trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 33. "Dần đối mặt với vấn đề tuổi tác nhưng ý chí, tinh thần của Nguyễn Thị Oanh vẫn rất cao. Cô vẫn đảm bảo được giáo án mà ban huấn luyện đưa ra nhằm có được trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33", HLV Trần Văn Sỹ bày tỏ.

Các mũi nhọn khác của điền kinh VN cũng đang trong quá trình chuẩn bị chuyên môn kỹ càng. Đội tiếp sức 4 x 400 m nữ với Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai vừa kết thúc chuyến tập huấn chất lượng tại Pháp. Đội hình này cùng với Quách Thị Lan đã chứng tỏ được khả năng với tấm HCB châu Á 2025, nên hứa hẹn tiếp tục bảo vệ thành công HCV SEA Games. Lãnh đạo bộ môn điền kinh Cục TDTT VN chia sẻ, nhóm các VĐV trọng điểm ở cự ly trung bình như Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân vừa sang Trung Quốc tập huấn với mục tiêu hoàn thiện chuyên môn cho SEA Games 33. Tại SEA Games 33, mục tiêu của điền kinh VN là bảo vệ 12 HCV, ngang với thành tích đoạt được ở kỳ SEA Games trước.