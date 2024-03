Cao điểm hè có 'mất nhiệt' vì giá vé máy bay?

Khách nội địa đi máy bay dịp tết giảm bất thường

Báo cáo số liệu tổng khai thác giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận, lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19, lượng khách quốc nội qua sân bay Tân Sơn Nhất mùa cao điểm Tết Nguyên đán giảm khá mạnh, thậm chí giảm mạnh hơn cả mùa tết 2020.

Theo đó, tổng lượng khách quốc tế tăng mạnh tới 33,87% so với năm 2023, tăng đột biến gần 2.600% (tức khoảng 26 lần) so với giai đoạn 2022. Tuy nhiên, lượng khách quốc nội lại giảm gần 11,15%. Điều này cho thấy số lượng người dân từ khu vực miền Nam bay về quê dịp Tết Giáp Thìn 2024 ít hơn khá nhiều so với Tết Quý Mão 2023. Thực tế này đã được dự báo trước đó, khi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động giảm, thì giá vé máy bay tết năm nay tăng rất cao và nhiều chặng khan hiếm vé.