Ngày 15.3, tin từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, từ 13 giờ ngày 16.3, chính thức tạm dừng khai thác tuyến chính cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2 km.

Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra quốc lộ 61, hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và quốc lộ 1 như trước đây.

Tuyến chính cao tốc Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác từ 13 giờ ngày 16.3 ẢNH: THANH DUY

Về lý do, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đã khai thác tạm thời tuyến chính kể từ ngày 19.1.

Việc khai thác nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, qua các báo cáo, lúc này các nhà thầu đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng...

Việc thi công trên đường đang khai thác, dù đã được thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao cho người và phương tiện tham gia giao thông, cũng như công nhân và thiết bị thi công.

Không những vậy, việc vừa thi công vừa phải phân luồng giao thông và để đảm bảo an toàn thì các đơn vị chủ yếu thi công vào ban ngày nên thời gian thi công hoàn thiện sẽ bị kéo dài.

Trên cơ sở đó, ngày 13.3, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng cho tạm dừng khai thác tạm tuyến chính cao tốc Hậu Giang - Cà Mau và đã được Bộ Xây dựng đồng ý.