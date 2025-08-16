Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cắt tinh bột có giúp trị được bệnh tiểu đường?

Lê Cầm
Lê Cầm
16/08/2025 16:47 GMT+7

Có ý kiến cho rằng ăn nhiều tinh bột đường huyết sẽ tăng cao, nên cắt giảm nhóm chất này sẽ chữa được bệnh tiểu đường. Tuy nhiên theo chuyên gia, quan điểm này không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết, tinh bột (carbohydrate) sau khi tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành glucose, góp phần làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, tinh bột không phải là nguyên nhân duy nhất, mà là nguồn năng lượng thiết yếu, chiếm khoảng 50% tổng năng lượng khẩu phần khuyến nghị, kể cả với bệnh nhân tiểu đường.

Lợi ích của việc kiểm soát tinh bột (theo lượng tinh bột sử dụng phù hợp) là giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, hạn chế được sự dao động glucose trong máu, cung cấp được năng lượng thiết yếu cho cơ thể... Song, nếu cắt hoàn toàn tinh bột sẽ gây hạ đường huyết, tăng ceton máu, rối loạn chuyển hóa mỡ, thiếu chất xơ...

Do đó, việc cắt hoàn toàn tinh bột để điều trị tiểu đường là một quan điểm không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hiện nay. Thay vào đó, các hướng dẫn điều trị hiện đại khuyến khích kiểm soát lượng và chất lượng tinh bột nạp vào, ưu tiên lựa chọn phù hợp.

Nên chọn tinh bột hấp thu chậm (low GI - chỉ số đường huyết thấp), như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên hạt, bệnh nhân có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn sau ăn. Lựa chọn khẩu phần ăn phù hợp từng cá nhân. Kết hợp tinh bột với chất đạm, chất béo, chất xơ để chậm hấp thu glucose. Kiểm soát tổng năng lượng nạp vào...

Cắt tinh bột có giúp trị được bệnh tiểu đường? - Ảnh 1.

Nếu cắt hoàn toàn tinh bột sẽ gây hạ đường huyết, tăng ceton máu, rối loạn chuyển hóa mỡ, thiếu chất xơ

ẢNH: AI

Dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường

Bộ Y tế dự báo đến năm 2045, số người mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam sẽ tăng lên 6,3 triệu người, tăng đáng kể so với khoảng 5 triệu người hiện nay. Với những biến chứng nguy hiểm mà bệnh có thể gây ra, tiểu đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe cấp bách, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Bác sĩ Lê Thảo Nguyên, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, để giảm thiểu những biến chứng do tiểu đường gây ra, ngoài việc tuân thủ điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kiểm soát đường huyết và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường

Rau và trái cây tươi giàu chất xơ: Ăn trên 500 g rau xanh và dưới 300 g trái cây mỗi ngày để bổ sung chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Tinh bột đường: Hãy chọn những loại ít qua chế biến, xay xát như gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám, hay lúa mạch đen, hạt kê, diêm mạch nhằm hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Đạm lành mạnh: Cá, thịt nạc, lòng trắng trứng và các loại đậu hạt là nguồn cung cấp đạm chất lượng cao, nên được bổ sung thường xuyên trong thực đơn hằng ngày.

Cá béo và các loại hạt chứa dầu: Những thực phẩm như cá hồi, lạc, hạnh nhân và mè chứa omega 3, giúp bảo vệ tim mạch và duy trì sức khỏe.

Lựa chọn thực phẩm theo chỉ số đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) phản ánh mức độ làm tăng đường huyết nhanh hay chậm của một loại thực phẩm sau khi ăn vào cơ thể. Người bệnh tiểu đường nên ưu tiên thực phẩm có GI thấp (GI < 55), dùng vừa phải các thực phẩm có GI trung bình (56-69), hạn chế thực phẩm có GI cao (GI > 70).

"Mặc dù thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI) giúp kiểm soát đường huyết, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có thể làm tăng đường huyết tương đương với thực phẩm GI cao. Do đó, người bệnh tiểu đường cần quan tâm đến tải lượng đường huyết (GL), yếu tố đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của khẩu phần thực phẩm đến đường huyết", bác sĩ Thảo Nguyên khuyến cáo.

Tin liên quan

Bệnh gì, khám đâu: Đường huyết cao có phải mắc bệnh tiểu đường?

Bệnh gì, khám đâu: Đường huyết cao có phải mắc bệnh tiểu đường?

'Cho tôi hỏi vì sao ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh tiểu đường? Đường huyết cao có phải là mắc bệnh tiểu đường? Khi nghi ngờ mắc bệnh tiểu đường, tôi có thể khám ở những đâu?'. (T.Minh, ở TP.HCM).

Tập thể dục giúp người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ tử vong sớm

5 mẹo ăn uống giúp bạn thoát khỏi tiền tiểu đường

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Đường huyết Tinh bột chỉ số đường huyết Chất béo GLUCOSE Chất xơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận