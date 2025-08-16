Cắt tinh bột có giúp trị được bệnh tiểu đường?

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết, tinh bột (carbohydrate) sau khi tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành glucose, góp phần làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, tinh bột không phải là nguyên nhân duy nhất, mà là nguồn năng lượng thiết yếu, chiếm khoảng 50% tổng năng lượng khẩu phần khuyến nghị, kể cả với bệnh nhân tiểu đường.

Lợi ích của việc kiểm soát tinh bột (theo lượng tinh bột sử dụng phù hợp) là giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, hạn chế được sự dao động glucose trong máu, cung cấp được năng lượng thiết yếu cho cơ thể... Song, nếu cắt hoàn toàn tinh bột sẽ gây hạ đường huyết, tăng ceton máu, rối loạn chuyển hóa mỡ, thiếu chất xơ...

Do đó, việc cắt hoàn toàn tinh bột để điều trị tiểu đường là một quan điểm không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hiện nay. Thay vào đó, các hướng dẫn điều trị hiện đại khuyến khích kiểm soát lượng và chất lượng tinh bột nạp vào, ưu tiên lựa chọn phù hợp.

Nên chọn tinh bột hấp thu chậm (low GI - chỉ số đường huyết thấp), như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên hạt, bệnh nhân có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn sau ăn. Lựa chọn khẩu phần ăn phù hợp từng cá nhân. Kết hợp tinh bột với chất đạm, chất béo, chất xơ để chậm hấp thu glucose. Kiểm soát tổng năng lượng nạp vào...

Dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường

Bộ Y tế dự báo đến năm 2045, số người mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam sẽ tăng lên 6,3 triệu người, tăng đáng kể so với khoảng 5 triệu người hiện nay. Với những biến chứng nguy hiểm mà bệnh có thể gây ra, tiểu đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe cấp bách, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Bác sĩ Lê Thảo Nguyên, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, để giảm thiểu những biến chứng do tiểu đường gây ra, ngoài việc tuân thủ điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kiểm soát đường huyết và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường

Rau và trái cây tươi giàu chất xơ: Ăn trên 500 g rau xanh và dưới 300 g trái cây mỗi ngày để bổ sung chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Tinh bột đường: Hãy chọn những loại ít qua chế biến, xay xát như gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám, hay lúa mạch đen, hạt kê, diêm mạch nhằm hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Đạm lành mạnh: Cá, thịt nạc, lòng trắng trứng và các loại đậu hạt là nguồn cung cấp đạm chất lượng cao, nên được bổ sung thường xuyên trong thực đơn hằng ngày.

Cá béo và các loại hạt chứa dầu: Những thực phẩm như cá hồi, lạc, hạnh nhân và mè chứa omega 3, giúp bảo vệ tim mạch và duy trì sức khỏe.

Lựa chọn thực phẩm theo chỉ số đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) phản ánh mức độ làm tăng đường huyết nhanh hay chậm của một loại thực phẩm sau khi ăn vào cơ thể. Người bệnh tiểu đường nên ưu tiên thực phẩm có GI thấp (GI < 55), dùng vừa phải các thực phẩm có GI trung bình (56-69), hạn chế thực phẩm có GI cao (GI > 70).

"Mặc dù thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI) giúp kiểm soát đường huyết, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có thể làm tăng đường huyết tương đương với thực phẩm GI cao. Do đó, người bệnh tiểu đường cần quan tâm đến tải lượng đường huyết (GL), yếu tố đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của khẩu phần thực phẩm đến đường huyết", bác sĩ Thảo Nguyên khuyến cáo.