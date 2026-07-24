Câu lạc bộ võ đầy yêu thương của thầy Tiến ở TP.HCM

Học võ để khỏe, để tự vệ, không phải để đi đánh nhau

Câu lạc bộ võ karatedo của thầy Mai Hoàng Tiến, giáo viên môn giáo dục thể chất Trường tiểu học Trần Khánh Dư, cũng là HLV huyền đai tam đẳng quốc gia karatedo, đón học sinh mỗi tuần 2 buổi chiều, từ 16 giờ 30 tới 18 giờ.

Chúng tôi có mặt ở sân trường khi thầy Mai Hoàng Tiến đang cho các em học sinh tập các bài tập khởi động. 20 học sinh, từ lớp 1 tới lớp 5 ở trên sân, có em đã ra trường, sắp là học sinh lớp 6 cũng gia nhập câu lạc bộ. Thầy Tiến chỉ dẫn từng động tác cho các em, khẩu lệnh rõ ràng, tác phong chuẩn chỉnh, học sinh nghiêm túc với các trang phục học võ, giờ học ra học, chơi ra chơi.

Thầy Mai Hoàng Tiến và các học trò tại câu lạc bộ võ trong mùa hè ẢNH: THÚY HẰNG

"Học võ không chỉ giúp học sinh được rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, còn là sân chơi giúp các em được tăng cường vận động, có kết nối với thầy cô giáo, bạn bè, rời xa màn hình máy tính, tivi, nhất là trong những ngày học sinh nghỉ hè", thầy Tiến cho hay.

Đặc biệt, thầy Tiến cho biết, câu lạc bộ không chỉ chú trọng về những bài tập về kỹ thuật của karatetdo, thầy còn trao đổi, trò chuyện với các em về đạo đức của người học võ, cách các em đối nhân xử thế, cư xử đúng mực với thầy cô, cha mẹ, bạn bè; tự vệ khi bị bắt nạt, gặp kẻ xấu…

Học trò học võ mỗi tuần 2 buổi chiều ẢNH: THÚY HẰNG

Không chỉ là câu lạc bộ học võ, các em nhỏ được thầy giáo dạy nhiều điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế ẢNH: THÚY HẰNG

Câu lạc bộ võ còn là ngôi nhà thứ hai của nhiều học trò thiếu may mắn ẢNH: THÚY HẰNG

Câu lạc bộ võ là ngôi nhà thứ hai của học trò thiếu may mắn

Thầy Mai Hoàng Tiến từng là huấn luyện viên karatedo chuyên nghiệp trước khi trở thành giáo viên giáo dục thể chất trong trường tiểu học. Hành trình chọn nghề, lập nghiệp của thầy giáo cũng nhiều thăng trầm. Trước đây, thầy giáo từng học ở Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm nhưng thấy bản thân chưa phù hợp, thầy đăng ký học tiếp hệ trung cấp an ninh hàng không của Học viện Hàng không, tuy nhiên chưa đủ duyên để tốt nghiệp.

Thầy Mai Hoàng Tiến tình nguyện nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự trong 2 năm tại Tiểu đoàn kiểm soát quân sự D31. Ra quân, thầy giáo thi đại học, tốt nghiệp cử nhân giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, sau đó thi tuyển viên chức và trở thành giáo viên giáo dục thể chất của Trường tiểu học Trần Khánh Dư từ tháng 4 năm 2022 tới nay.

"Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự càng rèn luyện trong tôi ý chí, bản lĩnh, sự cố gắng không bỏ cuộc trước những khó khăn của cuộc sống", thầy giáo 31 tuổi bày tỏ.

Sân chơi thể dục thể thao ý nghĩa của học trò, đặc biệt trong mùa hè ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy giáo nhiệt huyết luôn mong mỏi phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Từ câu lạc bộ võ, nhiều năng khiếu karatedo được phát hiện, bồi dưỡng ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Mai Hoàng Tiến cho biết câu lạc bộ võ karatedo được mở từ tháng 5.2026. Trước đây, ở năm học 2023- 2024, câu lạc bộ đã mở lớp hè học võ hoàn toàn miễn phí nhưng khi miễn phí, phụ huynh ít chú trọng nhắc nhở, đôn đốc các em tập luyện. Khi đó chỉ có vài bạn học, có em tập được vài tuần thì không học nữa, bữa tập bữa nghỉ nên không hiệu quả, câu lạc bộ đành phải nghỉ. Vì vậy hiện tại, câu lạc bộ vẫn thu một khoản phí, còn lại hoàn toàn miễn phí tất cả chi phí võ phục, dụng cụ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình thiếu vắng tình yêu thương của cha, mẹ…

"Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu sự quan tâm từ gia đình, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt hơn. Có lẽ vì tôi từng trải qua những cảm xúc tương tự nên tôi hiểu rằng, đôi khi điều các em cần không chỉ là được học võ, mà còn là sự lắng nghe, động viên và một nơi để thuộc về. Vì vậy, câu lạc bộ luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các em được tham gia tập luyện bằng cách hỗ trợ miễn phí võ phục và các dụng cụ cần thiết. Tôi mong rằng sẽ không có em nào phải từ bỏ đam mê chỉ vì hoàn cảnh hay cảm thấy tự ti khi đứng cùng các bạn", thầy Tiến chia sẻ.

"Điều tôi hướng đến là xây dựng câu lạc bộ trở thành một ngôi nhà thứ hai, nơi các em được yêu thương, tôn trọng, phát triển bản thân và có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, công bằng để cùng nhau trưởng thành", thầy giáo Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, bộc bạch.

Những tài năng thể dục thể thao được phát hiện từ học đường, bồi dưỡng để phát triển ẢNH: THÚY HẰNG

Hiện tại, không chỉ là sân chơi phong trào cho các em học sinh yêu thích thể thao nói chung, karatedo nói riêng, câu lạc bộ võ nghĩa tình của thầy Tiến còn phát hiện, rèn luyện những tài năng môn thể thao này, chuẩn bị cho các giải thi đấu học sinh.

Như hiện tại, trong câu lạc bộ có em học sinh Hồ Nguyễn Hải Quang, năm nay lên lớp 4, có tố chất karatedo, được thầy Mai Hoàng Tiến huấn luyện riêng, mỗi tuần 1 buổi miễn phí, để chuẩn bị cho giải đấu cấp thành phố trong năm học tới.

Thầy giáo dạy võ đầy nhiệt huyết bày tỏ: "Sắp tới, khi bước vào năm học mới, tôi dự định tìm thêm một công việc phù hợp với thời gian giảng dạy tại trường để tăng thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Tôi cũng rất trân trọng sự quan tâm, tạo điều kiện của cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, khi đã hỗ trợ sắp xếp lịch dạy phù hợp để tôi có thể cân bằng giữa công việc tại trường và định hướng phát triển của bản thân".

Em Hồ Nguyễn Hải Quang, năm nay lên lớp 4, có tố chất và sự quyết tâm, được thầy Mai Hoàng Tiến hỗ trợ tập luyện thêm 1 buổi mỗi tuần ẢNH: H.T

Quang chia sẻ 'học karatedo rất vui, em mong chờ tới các buổi học để được tới trường gặp thầy Tiến và các bạn' ẢNH: THÚY HẰNG

Trong mùa hè này, mỗi sáng thứ sáu hằng tuần, thầy Tiến tập luyện thêm cho Quang. Hai thầy trò say mê tập luyện ở sân trường ẢNH: H.T



