Cầu nối cho tương lai và hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai dân tộc

Tham dự diễn đàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, cùng 200 đại biểu thanh niên VN và thanh niên Trung Quốc.

T HỪA KẾ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHA ANH

Phát biểu tại diễn đàn, anh Bùi Quang Huy cho rằng diễn đàn mang hàm ý rất sâu sắc. "Gen đỏ" là cách nói hình tượng chỉ mạch nguồn cách mạng - dòng máu đỏ của lý tưởng cộng sản, của niềm tin sắt son vào con đường cách mạng mà hai Đảng, hai dân tộc đã chọn. Đó là "mã di truyền tinh thần" được hun đúc từ sự kiên trung, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ đi trước - từ những con người làm nên Cách mạng Tháng Tám của VN và Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, đến thế hệ hôm nay đang sáng tạo và vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới...

"Thanh niên là người thừa kế sự nghiệp cách mạng của cha anh, là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu ở Diễn đàn thanh niên Việt - Trung “Kế thừa gen đỏ” tại Trung Quốc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo anh Bùi Quang Huy, Chương trình "Hành trình đỏ - nghiên cứu học tập của thanh niên" và Diễn đàn "Kế thừa gen đỏ" hôm nay tiếp tục khẳng định ý chí và quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác thanh niên Việt - Trung đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho mỗi nước.

"Tôi mong rằng các bạn thanh niên hai nước sẽ coi diễn đàn hôm nay là dịp để cùng nhau chia sẻ nhận thức, trao đổi suy nghĩ, cùng bàn luận về cách thức kế thừa và phát huy "gen đỏ" trong điều kiện mới. Hãy mạnh dạn nêu lên tiếng nói của tuổi trẻ, thể hiện khát vọng, sáng kiến, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ mình. Hãy biến những giá trị truyền thống tốt đẹp thành nguồn cảm hứng và động lực để sáng tạo, để cống hiến, để xây dựng và phát triển đất nước mình, đồng thời góp phần củng cố nền tảng hữu nghị Việt - Trung ngày càng sâu sắc, bền chặt", anh Bùi Quang Huy khẳng định và chia sẻ thêm: "Tôi rất tâm đắc một câu nói của các bạn Trung Quốc: "Đã hiểu nhau thì không có xa gần, vạn dặm vẫn là láng giềng". Chúng ta đã là láng giềng, là bạn bè tốt của nhau cần hiểu nhau thật sâu sắc để thực sự trở thành anh em ruột thịt".

Phát biểu tại chương trình, anh A Đông cũng cho biết VN và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, cùng chung vận mệnh, là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt.

Anh A Đông phát biểu ở Diễn đàn “Kế thừa gen đỏ” ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng theo anh A Đông, trong hành trình, đoàn đại biểu thanh niên - nguồn "gen đỏ" được trực tiếp cảm nhận những dấu chân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, để "gen đỏ" trở thành nền tảng sáng ngời nhất, trở thành những người xây dựng và kế thừa xứng đáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa; trở thành đồng chí tốt, bạn bè tốt, cùng chung chí hướng và sát cánh bên nhau, tiếp tục truyền lại "ngọn đuốc" hữu nghị Trung - Việt cho các thế hệ tương lai.

T Ừ NIỀM TỰ HÀO ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

Tại diễn đàn, đoàn đại biểu thanh niên VN và Trung Quốc đã có nhiều tham luận ý nghĩa. Đoàn đại biểu thanh niên VN đã tham gia các chủ đề trên nhiều lĩnh vực.

Trên nền nhạc của ca khúc Chiến binh tre, những nàng hậu của VN biểu diễn trang phục áo dài truyền thống. Khi tiếng nhạc cất lên đầy hào hùng, những tà áo dài truyền thống được thanh niên VN trình diễn uyển chuyển, duyên dáng trên sân khấu, MC Công Tố, Đài Truyền hình VN, đã mở đầu tham luận của mình với khẳng định đầy ý nghĩa: "Văn hóa với chúng tôi không chỉ là ký ức, là truyền thống, mà còn là sức mạnh mềm, là nguồn năng lượng nội sinh làm nên bản lĩnh và vị thế của quốc gia. Những giá trị văn hóa không chỉ lưu giữ trong ca dao, lễ hội, hay chiếc áo dài truyền thống - đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ VN mà còn thể hiện trong lối sống, ứng xử và cả cách người Việt đối diện với thế giới hiện đại - tự tin nhưng khiêm nhường, cởi mở nhưng vẫn giữ cốt lõi riêng".

Các đại biểu thanh niên VN tại Diễn đàn "Kế thừa gen đỏ" ẢNH: NỮ VƯƠNG

MC Công Tố trình bày tham luận tại diễn đàn ẢNH: NỮ VƯƠNG

MC Công Tố cho biết thanh niên hai nước hôm nay không chỉ là người gìn giữ truyền thống, mà còn là cầu nối cho tương lai - nơi văn hóa trở thành nền tảng cho hợp tác bền vững và hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai dân tộc.

"Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng, công nghệ có thể làm chúng ta gần nhau hơn về khoảng cách, nhưng chỉ có văn hóa mới giúp chúng ta gần nhau hơn trong trái tim. Và với thanh niên VN, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc chính là cách chúng tôi khẳng định giá trị quốc gia và góp phần làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa của nhân loại", MC Công Tố kết lại phần trình bày của mình.

Với chủ đề "Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số", đại biểu Phạm Thu Phương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn P.Ba Đình (TP.Hà Nội), khẳng định: "Với niềm tin mạnh mẽ vào trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, chúng tôi tin rằng khi công nghệ và truyền thống được kết nối, khi trái tim và khát vọng được đồng điệu, thì mọi nỗ lực hợp tác sẽ tạo ra kết quả bền vững không chỉ trong hôm nay, mà cho cả tương lai. Tuổi trẻ hai nước hãy cùng nhau xây dựng "cây cầu hữu nghị" trên không gian số, nơi tri thức, sự sáng tạo và tình đoàn kết không biên giới".

Đại diện các đại biểu là doanh nhân trẻ, anh Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TP Home, chia sẻ: "Là một doanh nhân trẻ, tôi luôn tin rằng làm kinh tế cũng là một hình thức phụng sự Tổ quốc. Trong hành trình phát triển doanh nghiệp, tôi có cơ hội hợp tác với nhiều nhà máy và đối tác Trung Quốc. Qua đó, tôi càng thấm thía rằng hợp tác kinh tế chính là cầu nối hữu nghị bền vững giữa VN và Trung Quốc, là minh chứng sống động cho việc kế thừa nguồn gen đỏ bằng hành động cụ thể".