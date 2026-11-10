Kể từ khi cầu Phú Mỹ bắt đầu sửa chữa khe co giãn vào ngày 28.10.2026, dù việc lưu thông qua khu vực có những điều chỉnh nhất định, tình hình giao thông vẫn được duy trì khá ổn định.

Ghi nhận vào khoảng 17 giờ chiều, thời điểm lượng phương tiện thường tăng cao, khu vực cầu Phú Mỹ ít xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT đã tăng cường điều tiết, phân luồng, hướng dẫn ô tô, xe máy và các phương tiện vận tải lưu thông theo từng làn, từng hướng. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng bố trí nhân sự túc trực, hỗ trợ hướng dẫn phương tiện qua khu vực công trường. Nhờ vậy, dòng xe được duy trì ổn định, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Lực lượng CSGT đã tăng cường điều tiết, phân luồng, hướng dẫn ô tô, xe máy và các phương tiện vận tải lưu thông theo từng làn, từng hướng ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Phú Mỹ đang sửa chữa nhưng giao thông lại ít ùn tắc, vì sao?

Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng bố trí nhân sự túc trực, hỗ trợ hướng dẫn phương tiện qua khu vực ẢNH: SẦM ÁNH

Thực tế, những chuyển biến này không chỉ đến từ công tác điều tiết trong thời gian sửa chữa cầu Phú Mỹ. Trước đó, đường Võ Chí Công cũng đã được điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm giải quyết tình trạng các phương tiện di chuyển đan xen, thường xuyên gây ùn ứ vào giờ cao điểm.

Đây là tuyến đường kết nối trực tiếp với cầu Phú Mỹ và cảng Cát Lái, mỗi ngày tiếp nhận lượng lớn xe tải, xe container cùng ô tô, xe máy. Đặc biệt, tại khu vực nút giao Mỹ Thủy, nơi đang triển khai dự án xây dựng nút giao, dòng phương tiện ra vào cảng và lưu thông trên các tuyến đường kết nối càng tạo thêm áp lực cho giao thông khu vực.

Trong khi cầu Phú Mỹ đang sửa chữa, nút giao Mỹ Thủy tiếp tục thi công, áp lực giao thông tại khu vực vẫn là vấn đề cần được quan tâm ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, tháng 9.2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy. Theo đó, xe tải trên 5 tấn và xe sơ mi rơ moóc được bố trí lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Làn kế bên dành cho ô tô con, ô tô khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2 bánh, xe 3 bánh và một số loại ô tô theo quy định.

Trong khi cầu Phú Mỹ đang sửa chữa, nút giao Mỹ Thủy tiếp tục thi công, áp lực giao thông tại khu vực vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Việc phân làn và điều tiết phương tiện vì vậy cần được duy trì, theo dõi để có những điều chỉnh phù hợp với lưu lượng xe thực tế. Tuy nhiên, để giao thông thực sự thông suốt và an toàn, bên cạnh sự điều hành của lực lượng chức năng, việc chấp hành đúng làn đường của mỗi người tham gia giao thông cũng rất cần thiết.