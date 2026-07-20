Chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bày tỏ sự xúc động khi đến thăm các thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước tại trung tâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, người có công cùng các cán bộ, nhân viên phục vụ tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất Ảnh: PV

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn", không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi, bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú.

Cùng với đó, ngành Nội vụ cùng các bộ, ngành và địa phương đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng về chính sách đối với người có công trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công theo quy định. Cục Người có công, Bộ Nội vụ và TP.HCM tiếp tục quan tâm Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất để chất lượng chăm sóc, phục vụ được tốt hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, tổ chức khám bệnh cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ chi phí điều trị và cung cấp các thiết bị y tế như xe lăn hay máy trợ thính cho người có công; tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ; đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP.HCM); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (93 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh (98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ) ở phường Tam Long, TP.HCM.