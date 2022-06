Chặn xe quá tải, quá khổ ngay trước… mỏ khoáng sản

Ra khỏi mỏ gặp ngay… CSGT

Thời gian gần đây, người dân tại một số địa phương ở Quảng Trị và dư luận khá bức xúc trước tình trạng xe quá khổ, quá tải “lộng hành” khiến đường sá hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cùng với việc bám sát kế hoạch của Bộ Công an, từ cuối tháng 4 đầu tháng 5, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện…

Theo nhận định của lực lượng CSGT, ngoài các lỗi quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện khi lưu thông trên QL1 ngang qua tỉnh Quảng Trị, hầu hết các xe vi phạm đang chở khoáng sản, vật liệu xây dựng.

“Chủ xe và lái xe chở quá tải, cơi nới thùng xe là để chở hàng được nhiều hơn để tiết kiệm chi phí, tăng thêm thu nhập, dù biết sẽ gây ra lắm hệ lụy. Xác định được nguyên nhân cốt lõi, với sự chỉ đạo sát của Ban giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi lập phương án “xử” xe quá tải, quá khổ từ gốc, tức là kiểm soát xe ngay ở điểm mỏ hoặc điểm tập kết khoáng sản. Nếu vi phạm thì xử lý ngay, không để xe lưu thông ra đường lớn, vào các khu dân cư”, thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, nói.

Với phương án "ngăn chặn từ gốc" này, tại các điểm nóng và cung đường thường xuyên có xe tải chở khoáng sản, vật liệu xây dựng di chuyển, lực lượng CSGT bố trí lực lượng giám sát chặt. Trong đó, nổi bật có tuyến đường từ bãi tập kết bến thủy nội địa ở các xã Triệu Thượng, Triệu Ái, TT.Ái Tử (H.Triệu Phong) và tuyến đường đi xuyên qua những khu rừng trồng giáp ranh giữa xã Hải Lệ (TX.Quảng Trị), xã Hải Phú (H.Hải Lăng)...

Nhiều ngày qua, trước các điểm mỏ và dọc các cung đường này luôn có bóng dáng của lực lượng CSGT. Một tài xế thổ lộ: “Ngày nào cũng có CSGT đứng chốt ở trước mỏ đã tạo cho cánh tài xế chúng tôi và cả chủ xe thói quen và phản xạ "có điều kiện" là... không dám vì cái lợi nhỏ mà bị xử phạt vài chục triệu đồng, tước bằng, giam xe…”.

Mềm mỏng và cứng rắn trong xử lý vi phạm

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử lý tổng cộng 238 trường hợp xe chở hàng vượt quá tải trọng, thay đổi thiết kế thùng xe, để rơi vãi xuống đường… Số tiền phạt chủ xe và lái xe tổng cộng gần 1,5 tỉ đồng.

Ngoài lực lượng CSGT của Công an tỉnh, các đội CSGT- trật tự của các huyện, thị, thành phố cũng không đứng ngoài cuộc.

Cụ thể, trong gần 2 tháng qua, Công an H.Triệu Phong đã tổ chức 40 ca, 80 lượt tuần tra kiểm soát, xử lý tổng cộng 19 trường hợp vi phạm các lỗi quá khổ, quá tải, để rơi vãi xuống đường…, phạt tiền 57 triệu đồng, tạm giữ 18 giấy phép lái xe.





Trong khi đó, chỉ trong tháng 5, Công an TX.Quảng Trị đã phát hiện lập biên bản 8 trường hợp vi phạm, phạt tiền 152 triệu đồng.

Thiếu tá Trương Đình Quyết, Đội phó Đội CSGT Công an TX.Quảng Trị, cho biết đơn vị kiểm tra, phát hiện nhiều xe chở quá tải trọng thiết kế từ 100 - 150%.

“Song song với việc xử phạt, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện và lái xe thực hiện việc khắc phục hậu quả như thu dọn vật liệu rơi vãi, tưới nước mặt đường. Về lâu dài, chúng tôi tổ chức tuyên truyền, buộc chủ xe, lái xe ký các cam kết không vị phạm các lỗi về tải trọng, kết cấu thùng xe khi tham gia giao thông”, thiếu tá Quyết nói.

Trong khi đó, theo thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, việc xử lý xe quá khổ quá tải có rất nhiều tình huống cần người thi hành công vụ phải vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.

“Chúng tôi luôn đặt việc tuyên truyền nhắc nhở lên hàng đầu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là sau dịch bệnh, chủ yếu nâng cao ý thức chấp hành giao thông của lái xe và chủ xe. Tuy nhiên, đối với những trường hợp chống đối, chây ỳ, cố tình vi phạm và vi phạm liên tục, chúng tôi sẽ xử phạt kịch khung để tăng tính răn đe”, thượng tá Hùng nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trong thời gian qua lực lượng CSGT Công an tỉnh và công an các huyện, thị, thành phố đang căng mình ngăn chặn vấn nạn xe quá tải, quá khổ. So với trước khi sử dụng đồng bộ các giải pháp để “siết” xe quá tải từ “gốc”, đến nay tình trạng lái xe, chủ xe vi phạm các lỗi trên đã giảm rất rõ rệt.

Tuy nhiên, theo đại tá Thanh, vẫn có một bộ phận lái xe, chủ xe vì lợi ích nhỏ mà vẫn làm trái pháp luật, chở hàng quá trọng tải, cơi nới thùng xe vô tội vạ; khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì bất hợp tác, chống đối thậm chí chửi bởi, vu vạ…

“Trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm giao thông này, để hạn chế thấp nhất các hệ lụy mà chúng gây ra như đường sá hư hỏng, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông… và làm yên lòng nhân dân”, đại tá Thanh khẳng định.