Chàng trai hát ‘Vì đó là em’ gây chú ý vì giống Quang Dũng

Tập 10 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của Khải Trần (hóa thân thành Sơn Tùng M-TP), Nguyễn Thành (hóa thân thành Quang Dũng) và Trần Mai Huyền (hóa thân thành Lương Bích Hữu). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có ca sĩ Lâm Hùng và nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Một tiết mục gây chú ý trong chương trình là Vì đó là em do Nguyễn Thành thể hiện. Trên sân khấu, nam thí sinh hóa thân thành ca sĩ Quang Dũng, xuất hiện trong bộ vest lịch lãm cùng chất giọng trầm ấm. Màn thể hiện của anh khiến dàn giám khảo không khỏi thích thú.

Ngân Quỳnh, Đại Nghĩa nói gì về 'bản sao' Quang Dũng?

"Bản sao" Quang Dũng khoe giọng hát trong ca khúc Vì đó là em ẢNH: NSX

Từng nhiều năm lưu diễn cùng Quang Dũng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đánh giá Nguyễn Thành nghiên cứu rất kỹ thần tượng. Cô bày tỏ: “Từ ngoại hình, vóc dáng, cách cầm micro cho đến phong thái đều rất giống Quang Dũng. Phần trung và trầm làm rất tốt, chỉ có những nốt cao còn hơi chênh nên cần lưu ý thêm”.

Giám khảo Lâm Hùng cũng dành nhiều thiện cảm cho tiết mục. Nam ca sĩ cho biết ngay câu hát đầu tiên, thí sinh khiến anh có chút lo lắng vì cao độ chưa thật sự ổn định, nhưng càng về sau Nguyễn Thành càng lấy lại phong độ. “Giọng Quang Dũng rất dày nên bắt chước không hề dễ. Em làm được như vậy là tốt rồi”, Lâm Hùng đánh giá.

Trong khi đó, NSƯT Đại Nghĩa tiết lộ từng gợi ý Nguyễn Thành lựa chọn ca khúc này từ vòng đầu tiên. Nam giám khảo cho rằng đây là một bài hát khó bởi quá quen thuộc với khán giả. “Hát được bài này giống Quang Dũng đã là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên hôm nay vẫn còn vài chỗ lạc và chênh nên người nghe dễ nhận ra. So với vòng trước, chất giọng ấm và độ rung đặc trưng của Quang Dũng chưa được phát huy rõ bằng”. Khép lại phần thi, Nguyễn Thành nhận 28,25 điểm.

Khải Trần và Trần Mai Huyền trên sân khấu Biến hóa bất ngờ ẢNH: NSX

Trong khi đó, Khải Trần hóa thân thành Sơn Tùng M-TP, thể hiện ca khúc Đừng làm trái tim anh đau. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đánh giá Khải Trần sở hữu sự duyên dáng với sân khấu và tái hiện khá rõ phong thái của thần tượng. “Những chỗ hát nhanh, cách nuốt chữ của em khá giống Sơn Tùng. Em đã vượt qua áp lực và mang đến một tiết mục khiến cả ba giám khảo hài lòng”, Lâm Hùng tiếp lời.

Còn Trần Mai Huyền lựa chọn hóa thân thành Lương Bích Hữu, thể hiện ca khúc Yêu làm chi. Ngân Quỳnh không giấu được sự thích thú khi nhận xét: “Quá giống luôn, từ ngoại hình đến giọng hát. Chỉ hơi thiếu tự tin một chút nên nhịp còn ngập ngừng. Nếu mạnh dạn hơn thì sẽ rất tuyệt vời”.

Lâm Hùng còn bất ngờ tiết lộ ca khúc này gợi nhớ nhiều kỷ niệm thời mới vào nghề. Đây là bài hát được bật liên tục trong thời gian theo đuổi bạn gái vì "nửa kia" rất yêu thích giọng ca của nữ ca sĩ.