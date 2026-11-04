Chàng trai kể chuyện chăm bà

Những ngày bên bà

Trên tài khoản mạng xã hội Long RV, anh Lương Đoàn Việt Long thường đăng những đoạn video ghi lại sinh hoạt hằng ngày cùng bà nội là cụ Nguyễn Thị Lạc (89 tuổi). Cụ Lạc hiện không thể tự đi lại, chủ yếu nằm hoặc ngồi một chỗ. Những việc sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều cần con cháu hỗ trợ.

Long cho biết gần 2 tháng nay, anh chia sẻ các video chăm sóc bà thường xuyên hơn. Anh muốn lưu lại những khoảnh khắc hai bà cháu còn được ở bên nhau, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm chăm sóc người lớn tuổi từ những người theo dõi. Trong đó, điều anh quan tâm là chế độ dinh dưỡng để bà có thể ăn uống tốt hơn, cải thiện sức khỏe.

Anh Lương Đoàn Việt Long chăm sóc bà nội ẢNH: NVCC

Các thành viên trong gia đình cụ Lạc chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: NVCC

Mỗi ngày, Long thường dậy từ 5 giờ sáng, cùng người thân chuẩn bị bữa ăn hoặc đi chợ. Sau đó, anh vệ sinh cá nhân cho bà, chuẩn bị bữa sáng, đút bà ăn rồi tranh thủ trò chuyện. Khi có thời gian, anh đưa bà ra nơi có nắng, xoa bóp chân tay. Những việc ấy lặp lại mỗi ngày, nhưng Long luôn cố gắng quan sát để biết bà cần gì, lúc nào bà mệt hay khó chịu.

Anh kể thời gian đầu chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi bà không còn minh mẫn như trước. Có những điều bà không thể diễn đạt rõ, anh phải nhờ người thân hướng dẫn và dần học cách hiểu những biểu hiện của bà.

Sau nhiều năm chăm bà cùng gia đình, giờ đây anh đã quen với những công việc ấy. "Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi mỗi ngày vẫn có thể chăm sóc bà, bởi nhiều người muốn làm điều này cũng không thể được nữa", Long chia sẻ.

Bên dưới các video, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe đến bà Lạc. Một số người kể những hình ảnh hai bà cháu khiến họ nhớ đến ông bà của mình. Có người thì chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người thân lớn tuổi để Long tham khảo.

Mong bà sống thật lâu

Với Long, bà nội gắn liền với những năm tháng tuổi thơ. Ngày anh còn nhỏ, cha mẹ thường phải đi làm xa nên bà là người ở bên, chăm sóc anh trong sinh hoạt hằng ngày. Đến giờ, Long vẫn nhớ hình ảnh bà bên bếp lửa mỗi buổi sáng và những ngày được bà chăm chút từng bữa ăn.

Sau khi lớn lên, Long xuống TP.HCM học tập và làm việc. Anh từng có công việc ổn định nhưng đã quyết định trở về quê sau dịch Covid-19. Khi sức khỏe bà nội ngày càng yếu, khoảng 3 năm trước, anh chọn nghỉ công việc trước đó để có thêm thời gian cùng gia đình chăm bà. Hiện Long làm các công việc liên quan đến mạng xã hội tại nhà. Cách làm việc này giúp anh chủ động sắp xếp thời gian, vừa có thu nhập vừa có thể ở gần bà.

Chàng trai lưu lại những khoảnh khắc bên bà nội qua các video chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Bà Đoàn Thị Lan (53 tuổi, mẹ của Long) cho biết cụ Lạc có 4 người con, hiện sống cùng gia đình người con trai thứ. Việc chăm sóc cụ được các thành viên trong nhà cùng chia sẻ. Theo bà Lan, từ ngày trở về quê, Long chủ động dành nhiều thời gian chăm bà, đỡ đần mẹ và những người thân khác trong gia đình.

"Từ ngày con trai về quê, vì thương bà nội cũng như không muốn mẹ và bác gái chăm bà vất vả, Long dành nhiều thời gian cho bà. Long chăm bà chu đáo, tình cảm, vừa làm việc vừa tranh thủ thời gian chăm bà giúp cha mẹ, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong ăn uống, sinh hoạt của bà, để mong bà giữ sức khỏe ổn định", bà Lan chia sẻ.

Người mẹ cho biết gia đình trân trọng sự quan tâm của Long dành cho bà nội, cũng như cách anh chủ động san sẻ những công việc chăm sóc người lớn tuổi.

Với Long, những việc anh làm hôm nay gắn với ký ức về bà từng chăm sóc mình khi còn nhỏ. Trước đây, bà lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cháu; giờ anh là người chuẩn bị bữa ăn, đỡ bà ngồi dậy, giúp bà trong những sinh hoạt thường ngày. "Bà ơi! Cháu mong bà sống vui, sống khỏe, sống thật lâu với cháu và cả gia đình. Cháu cảm ơn bà vì nhờ có bà mà cháu mới có mặt trên cuộc đời này. Cháu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh bên bà", Long bày tỏ.