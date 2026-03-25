Chạy đua đưa xăng sinh học E10 ra thị trường

Có thể bán xăng E10 trước thời hạn

Trao đổi với Thanh Niên, nhiều người cho biết sẵn sàng mua xăng sinh học E10 bởi "không sớm thì muộn, thị trường cũng chỉ bán loại này". Chiều 24.3, bà Bùi Thiên Trang (P.Tân Hòa, TP.HCM) cho biết vừa đổ 1 triệu tiền xăng E10 cho chiếc ô tô gia đình tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lý Thường Kiệt. "Giá xăng RON95 tăng nhanh quá, đổ đầy bình xăng mới thấy chênh lệch về tiền quá lớn so với tháng trước. Giá xăng E10 thấp hơn xăng khoáng ít nhất 2.000 đồng/lít. Mặt khác, trước sau gì thì thị trường cũng chỉ bán loại xăng E10 và E5, thế nên tôi muốn dùng trước để xem phản ứng của máy móc có ổn không. Xe gia đình đi thường xuyên, đi cao tốc cũng nhiều, đến nay tôi thấy ổn".

Tương tự, chị Hồng Hạnh (P.An Hội Tây, TP.HCM) đi xe gắn máy đã sử dụng xăng E10 từ cuối năm ngoái đến nay nói: "Khó nhất là không phải cửa hàng xăng dầu nào cũng bán E10, nên đã không ít lần tôi đổ lần này E10, lần sau RON95. Cho đến nay, tôi thấy xe chạy bình thường, chưa thấy khác biệt hay tắt máy giữa chừng theo một số lời "dọa" trước đây".

Chính phủ đề nghị đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xăng E10 vào tháng 4 tới để giảm phụ thuộc nguồn xăng khoáng nhập khẩu ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thực tế, nhiều người từ "dùng thử" đã chuyển sang "dùng thiệt" xăng E10 trong bối cảnh giá xăng dầu tăng nhanh và lộ trình chuyển đổi toàn bộ xăng khoáng sang xăng sinh học của Chính phủ sắp đến hạn. Mới đây, tại Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, Thủ tướng giao cho Bộ Công thương phải đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10. Cụ thể, Bộ Công thương có nhiệm vụ rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4 năm nay để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, giảm áp lực tăng giá xăng trong bối cảnh giá xăng khoáng tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông.

Người tiêu dùng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận, với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu thì thế nào? Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) cho biết đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ, chủ động nguồn ethanol và nguồn xăng nền đạt chuẩn để phục vụ pha chế E10. Petrolimex hiện có 7 điểm kho pha chế sẵn sàng thực hiện pha chế xăng E10 trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, với mạng lưới hơn 2.800 cửa hàng đã chủ động súc rửa bể chứa, chuẩn bị điều kiện hạ tầng cần thiết và xây dựng lộ trình chuyển đổi.

"Tập đoàn hy vọng sẽ triển khai bán xăng E10 trên toàn bộ hệ thống Petrolimex để thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước thời hạn. Ngoài việc chuẩn bị hạ tầng kho bể và cửa hàng, Petrolimex cũng đã cử các đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại một số quốc gia khác để nghiên cứu mô hình tổ chức kinh doanh, vận tải và bảo đảm chất lượng xăng E10 khi cung ứng ra thị trường", đại diện Petrolimex cho hay.

Tương tự, Tổng công ty Dầu VN (PVOil), cũng là DN đã tổ chức bán thí điểm xăng E10 tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở phía bắc, cho biết đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên toàn quốc, bao gồm cải tiến hệ thống bồn chứa, thiết bị pha trộn và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý của xăng E10. Với hệ thống bán lẻ gần 900 cửa hàng xăng dầu, hệ thống kho cảng trải dài cả nước và kinh nghiệm 10 năm vận hành pha chế xăng sinh học E5 RON92, theo DN này, đây là lợi thế lớn để DN có thể tổ chức kinh doanh xăng E10 trước thời hạn. PVOil cho biết sẵn sàng gia công pha chế xăng E10 cho các DN đầu mối khác, khẳng định vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Tháo gỡ các "nút thắt nhỏ" về thuế, chi phí…

Để giảm áp lực giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được đề cập đến. Mới đây, đại diện Hiệp hội Xăng dầu VN cũng có ý kiến, thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng khoáng hiện nay là 10% nhưng với sản lượng dùng để pha chế xăng sinh học E10 thì nên giảm xuống còn 7%. Ngoài ra, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu VN, cho rằng cần có các chính sách ổn định và dài hạn hơn đối với hoạt động nhập khẩu xăng dầu và kiến nghị nên kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu xăng dầu, không chỉ hết tháng 4 như hiện nay. Liên quan nguồn nhiên liệu cho xăng E10, tổ chức này cũng đề xuất xem xét bãi bỏ thuế nhà thầu đối với xăng dầu đưa vào kho ngoại quan, bởi loại thuế này có thể làm giảm sức hấp dẫn của hệ thống kho dự trữ tại VN. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn này, VN hoàn toàn có thể hình thành các kho ethanol lớn. Khi đó, DN phối trộn E10 chỉ cần mua hàng từ kho ngoại quan trong nước, giảm áp lực tồn chứa, giảm chi phí tài chính và hạ giá thành.

Chỉ cần phối trộn được 10% trên 26 triệu m3/tấn xăng dầu mỗi năm sẽ giúp thay thế được một lượng lớn nhiên liệu hóa thạch. Trong tương lai, có thể nâng tỷ lệ cao hơn như E15 hay E20, hiệu quả giảm phụ thuộc vào xăng khoáng nhập khẩu sẽ càng rõ rệt. Để xăng sinh học E10 phát triển đúng tiềm năng, yếu tố quyết định nằm ở cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, chi phí... Việc tháo gỡ các rào cản hiện nay được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, giúp thị trường xăng sinh học vận hành hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh của nền kinh tế. Ông Bùi Ngọc Bảo

Đại diện cộng đồng DN bán lẻ, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (Vĩnh Long), cho biết với những DN đã bán xăng E5 trước đây, việc chuyển sang kinh doanh xăng E10 không quá phức tạp. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng như bồn bể, trụ bơm… về cơ bản có thể đáp ứng sau khi được vệ sinh, điều chỉnh phù hợp. Chỉ cần DN nâng cấp hạ tầng và tính toán để phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn. Trước chủ trương lớn, các DN cũng chuẩn bị để triển khai.

"Chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học là đúng đắn và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Để quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả, rất cần một khung chính sách rõ ràng, đủ mạnh về khuyến khích và có cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó giúp DN yên tâm đầu tư và duy trì hệ thống phân phối ổn định, bền vững. Thế nên, khi triển khai bán đại trà loại xăng này, Bộ Công thương và Bộ Tài chính cần phối hợp trong việc nghiên cứu, xác định tỷ lệ hao hụt hợp lý để đưa vào cơ cấu chi phí. Vấn đề này rất quan trọng. Bởi khi tính giá cơ sở, cần có cơ chế bù đắp phần hao hụt phát sinh này. Có tính tỷ lệ này một cách khoa học và hợp lý, DN kinh doanh xăng dầu mới không bị thiệt hại trong quá trình chuyển đổi", ông Giang Chấn Tây phân tích và khẳng định khi có sự phối hợp, đồng lòng, thấu hiểu giữa nhà quản lý và kinh doanh, cùng với chính sách hỗ trợ thiết thực, chắc chắn việc triển khai xăng E10 - chính sách lớn của Chính phủ - sẽ đạt hiệu quả tích cực, đặc biệt góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh của nền kinh tế.