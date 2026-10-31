Chảy mũi kéo dài tưởng cảm cúm, hóa ra nấm xoang lấp đầy lòng xoang

Nghĩ bản thân chỉ bị cảm cúm thông thường, chị đã tự đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế khác nhưng bệnh không khỏi dứt điểm. Gần đây, khi nhận thấy tình trạng chảy mũi bắt đầu đi kèm triệu chứng đau nhức vùng mặt bên phải, chị quyết định đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa

Ngày 31.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đăng Minh Nhân, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, cho biết bệnh nhân được chỉ định nội soi mũi. Kết quả ghi nhận dòng dịch mủ màu trắng đục chảy ra từ khe mũi giữa duy nhất bên phải, niêm mạc mũi có hiện tượng viêm mạn tính.

Đánh giá đây là tình trạng viêm xoang một bên mạn tính, không đơn thuần là nhiễm trùng vi khuẩn thông thường, bác sĩ đã chỉ định người bệnh chụp CT Scan hàm mặt. Kết quả cho thấy trong lòng xoang hàm phải có tình trạng viêm mạn tính kèm khối tổ chức cản quang nghi ngờ khối nấm lấp đầy lòng xoang.

Nấm xoang phát triển nhanh trên nền tiểu đường loại 2

Theo bác sĩ Nhân, tình trạng nấm xoang thường dễ tiến triển trên người bệnh có cơ địa suy giảm miễn dịch hoặc tiểu đường không kiểm soát. Mặc dù người bệnh còn rất trẻ, trước nay chưa từng phát hiện bệnh lý nền nhưng qua tổng trạng ghi nhận có béo phì, bác sĩ đã lập tức chỉ định làm xét nghiệm tổng quát.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật ẢNH: X.A

Kết quả xét nghiệm bất ngờ phát hiện người bệnh mắc tiểu đường loại 2, với đường huyết tăng rất cao. Việc đường huyết tăng cao không kiểm soát chính là yếu tố làm suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho bào tử nấm sinh sôi và phát triển mạnh mẽ trong lòng xoang.

Sau khi chỉ số đường huyết được kiểm soát, người bệnh được tiến hành phẫu thuật nội soi mở xoang hàm phải. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lòng xoang hàm chứa đầy mủ kèm nhiều khối mô bở màu nâu đen nghi nấm lấp đầy lòng xoang. Phẫu thuật viên đã tiến hành lấy sạch toàn bộ mô nấm và vệ sinh lòng xoang.

Sau vài ngày, sức khỏe của người bệnh cải thiện, hết đau đầu, không còn dịch mũi hôi, đường thở thông thoáng trở lại.

Không chủ quan khi chảy mũi kéo dài, đau nhức vùng mặt

Bác sĩ Nhân lưu ý, nấm xoang có nhiều thể bệnh với biểu hiện và mức độ nguy hiểm khác nhau. Một số trường hợp có thể diễn tiến âm thầm, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý mũi xoang thông thường. Đặc biệt, nấm xoang xâm lấn có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cấu trúc lân cận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, với những biến chứng như:

Xâm lấn hốc mắt: Gây nhìn mờ, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Xâm lấn sọ não: Dẫn đến viêm màng não.

Xâm lấn dây thần kinh: Có thể ảnh hưởng dây thần kinh thị giác, khứu giác hoặc vận động mắt.

Tổn thương mạch máu: Làm chảy máu ồ ạt, có thể gây tử vong.

Bác sĩ Nhân khuyến cáo khi có các dấu hiệu như chảy mũi kéo dài, đau đầu dai dẳng, đau nhức vùng mặt, chảy dịch mũi bất thường… người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám. Không tự ý mua thuốc hoặc áp dụng các phương pháp điều trị theo kinh nghiệm dân gian khi chưa xác định được nguyên nhân.