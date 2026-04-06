Chỉ 1 món ăn sáng giúp 'mát' cả ngày: Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng

Một trong những lựa chọn được đánh giá cao là sữa chua kết hợp trái cây tươi.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kerry Torrens trên chuyên trang sức khỏe Good Food (Anh), thực phẩm giàu nước như trái cây giúp bù nước nhanh và hỗ trợ điều hòa thân nhiệt từ bên trong. Khi kết hợp với sữa chua - nguồn cung cấp protein và lợi khuẩn - món ăn này không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong ngày nắng nóng.

Sữa chua kết hợp trái cây tươi, bạn đã có thể giúp cơ thể bù nước, giảm nhiệt, duy trì năng lượng Ảnh: AI

Bổ sung thêm góc nhìn, bác sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York (Mỹ), cho biết một bữa sáng giàu protein và chất xơ sẽ giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng và hạn chế cảm giác mệt mỏi, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao. Điều này lý giải vì sao sữa chua kết hợp trái cây là lựa chọn lý tưởng - vừa nhẹ, vừa cân bằng dinh dưỡng.

Các phân tích đăng trên cơ sở dữ liệu y khoa PubMed Central (Mỹ) cũng cho thấy bữa sáng có đủ protein và chất xơ giúp cải thiện hiệu suất làm việc, khả năng tập trung và mức năng lượng tổng thể. Trong khi đó, trái cây cung cấp thêm vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm stress do nhiệt và phục hồi nhanh hơn.

Vì sao sữa chua trái cây giúp “mát cả ngày”?

Bù nước tự nhiên: Trái cây chứa 85 - 90% nước.

Hỗ trợ tiêu hóa: Lợi khuẩn trong sữa chua giúp đường ruột hoạt động ổn định.

Giảm sinh nhiệt: Ít dầu mỡ, dễ tiêu.

Duy trì năng lượng: Protein + đường tự nhiên giúp tránh tụt năng lượng.

Ăn sao cho đúng?

1 hũ sữa chua + 1 bát trái cây tươi (dưa hấu, dâu, chuối).

Có thể thêm yến mạch hoặc hạt để tăng dinh dưỡng.

Uống kèm 1 ly nước để tăng hiệu quả bù nước, theo Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Lưu ý quan trọng

Các chuyên gia cảnh báo không nên chọn sữa chua nhiều đường hoặc trái cây đóng hộp, vì đường cao có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn và dễ mệt mỏi trong nắng nóng, theo Mayo Clinic.

Chỉ với một món đơn giản như sữa chua kết hợp trái cây tươi, bạn đã có thể giúp cơ thể bù nước, giảm nhiệt, duy trì năng lượng và cảm thấy dễ chịu cả ngày nắng nóng.