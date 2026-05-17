Chỉ 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học ngày mai

Chiều 17.5, Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai đã có văn bản thông báo về việc điều chỉnh chỉ còn 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (18.5).

Phường Trấn Biên trang trí chào mừng Đồng Nai lên thành phố ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai thông báo, tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn 10 phường (Hố Nai, Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước) được nghỉ học trong ngày 18.5 (thứ 2). Điều này để đảm bảo phân luồng giao thông tổ chức sự kiện chào mừng lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Chỉ có học sinh ở 10 phường được nghỉ học vào ngày mai, 85 xã, phường khác vẫn đi học bình thường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND của 85 xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thông báo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền, cho học sinh đi học bình thường trong ngày 18.5; cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Trước đó, ngày 14.5, Sở GD-ĐT đã có văn bản thông báo về việc cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Nai nghỉ học trong ngày 18.5, nhân ngày tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, và tổ chức dạy bù cho ngày nghỉ này theo đúng quy định.