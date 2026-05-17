Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chỉ 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học ngày mai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/05/2026 19:40 GMT+7

Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai vừa có thông báo điều chỉnh chỉ còn 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học vào ngày mai, thay vì toàn thành phố như thông báo trước đó.

Chiều 17.5, Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai đã có văn bản thông báo về việc điều chỉnh chỉ còn 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (18.5).

Chỉ 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học ngày mai- Ảnh 1.

Phường Trấn Biên trang trí chào mừng Đồng Nai lên thành phố

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai thông báo, tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn 10 phường (Hố Nai, Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước) được nghỉ học trong ngày 18.5 (thứ 2). Điều này để đảm bảo phân luồng giao thông tổ chức sự kiện chào mừng lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Chỉ 10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học ngày mai- Ảnh 2.

Chỉ có học sinh ở 10 phường được nghỉ học vào ngày mai, 85 xã, phường khác vẫn đi học bình thường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND của 85 xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thông báo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền, cho học sinh đi học bình thường trong ngày 18.5; cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Trước đó, ngày 14.5, Sở GD-ĐT đã có văn bản thông báo về việc cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Nai nghỉ học trong ngày 18.5, nhân ngày tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, và tổ chức dạy bù cho ngày nghỉ này theo đúng quy định.

Ngày 24.4, với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026. 

Thành phố Đồng Nai sau khi được thành lập có 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 33 phường và 62 xã.

Theo kế hoạch, lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra vào tối 18.5 tại Quảng trường phường Long Hưng (khu đô thị Aqua City).

Tin liên quan

Phân luồng giao thông phục vụ lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Phân luồng giao thông phục vụ lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Chiều mai (18.5), thành phố Đồng Nai sẽ tạm cấm lưu thông nhiều tuyến đường nhằm phục vụ lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai tại Quảng trường phường Long Hưng.

Khám phá thêm chủ đề

10 phường ở thành phố Đồng Nai cho học sinh nghỉ học vào ngày mai thành lập thành phố Đồng Nai trấn biên Khu đô thị Aqua City giáo viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận