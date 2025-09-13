Chi hàng 50 triệu đồng cho iPhone 17: Đầu tư xứng đáng hay cuộc chơi FOMO?

Hiện nay, trên mạng xã hội đang xuất hiện một xu hướng khá thú vị khi so sánh giá của chiếc iPhone 17 với các vật dụng quen thuộc như 40 lon sữa bột, 150 bịch tã, mấy tấn gạo, vài chỉ vàng hay mấy trăm tô phở. Với mức giá từ 1.000 USD đến vài ngàn USD, liệu đây có phải là một khoản đầu tư xứng đáng hay chỉ đơn giản là nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO - fear of missing out)?

Mua điện thoại mới, vì sở thích hay vì nhu cầu?

Anh Huỳnh Gia Bảo, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, chia sẻ rằng anh không phải là người thay điện thoại theo các xu hướng hay để cập nhật những trend mới. Với anh, việc thay điện thoại chỉ xảy ra khi chiếc điện thoại cũ gặp trục trặc hoặc khi có nhu cầu thực tế, chẳng hạn như cần thêm tính năng quay chụp để nâng cao chất lượng hình ảnh. Anh cho rằng, việc chi tiền để nâng cấp điện thoại chỉ vì theo đuổi xu hướng là điều không phù hợp với bản thân.

Trong khi đó, chị Nguyễn Mai Xuân Thảo, 22 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, lại có quan điểm khác. Chị cho rằng, đối với những người như chị, đặc biệt là phái nữ, việc bỏ ra một khoản tiền lớn cho iPhone là xứng đáng.

“Với phụ nữ, điện thoại không chỉ để gọi điện, mà còn là công cụ để chụp ảnh, và iPhone luôn có những tính năng mới mà các dòng điện thoại khác không có”, chị Thảo cho biết. Với chị, một chiếc điện thoại không chỉ là công cụ phục vụ công việc mà còn là một khoản đầu tư cho sở thích cá nhân.

Còn anh Minh Thức, 25 tuổi, làm thiết kế đồ họa ở TP.HCM, cho biết rằng việc chi tiền cho điện thoại cao cấp tùy thuộc vào khả năng tài chính của mỗi người. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng, với công việc của mình, một chiếc điện thoại tốt sẽ giúp anh làm việc hiệu quả hơn.

“Mình cũng phân vân khi mua điện thoại mới vì biết rằng giá của nó khá cao, nhưng với mức thu nhập hiện tại, mình có thể chi trả và chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ rất nhiều cho công việc của mình”, anh Thức chia sẻ. Anh cũng cho rằng iPhone từ đời 14 Pro Max đã rất hoàn hảo và các phiên bản mới chỉ có cải tiến nhỏ nên anh không có nhu cầu nâng cấp lên iPhone 17.

Sự lựa chọn của người tiêu dùng quốc tế: iPhone mới, hay vẫn giữ chiếc điện thoại cũ?

Khi được hỏi về việc nâng cấp điện thoại, anh Arjan Rai và chị Gurveen Rai, người Anh (đang du lịch tại Việt Nam, cho biết họ luôn ưu tiên nâng cấp iPhone mỗi năm để luôn cập nhật với công nghệ mới.

“Chúng tôi luôn muốn sở hữu các tính năng mới, và việc nâng cấp mỗi năm là điều cần thiết để theo kịp xu hướng. Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào những tính năng mới của iPhone, nó có thể làm được gì khác biệt so với những chiếc iPhone hiện tại. Cả hai chúng tôi hiện đều sở hữu iPhone 16. Tôi sẽ khuyên bạn nên nâng cấp mỗi năm lên iPhone mới. Bạn sẽ có những tính năng mới, những bản nâng cấp mới và điều đó giúp bạn luôn cập nhật với công nghệ mới. Ở Anh, Apple cung cấp dịch vụ đăng ký hàng tháng cho điện thoại. Vì vậy, việc nâng cấp mỗi năm không có sự chênh lệch giá quá lớn đối với chúng tôi", hai vợ chồng người Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có những người như ông Richard, (người Áo, đang đi du lịch tại Việt Nam) cho rằng việc thay điện thoại mới nhất không phải là điều quan trọng. “Tôi không cảm thấy áp lực khi thấy mọi người xung quanh sử dụng những chiếc iPhone mới nhất. Tôi vẫn đang dùng iPhone 12 và cảm thấy hoàn toàn ổn miễn là có các bản cập nhật”, ông Richard cho biết.

Một câu hỏi đặt ra là, liệu việc chi tiền cho những chiếc điện thoại đắt tiền có phải là một khoản đầu tư hợp lý không? Có những người cho rằng việc sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp là cần thiết vì nó hỗ trợ công việc, giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có những người lại ưu tiên chi tiền cho những mục tiêu dài hạn như du lịch, học tập hoặc đầu tư. Việc chi tiền cho công nghệ cao cấp, với họ, chỉ là một sở thích nhất thời.

Bà Helen Cooper, người Úc, đang đi du lịch tại Việt Nam, cũng có quan điểm tương tự. “Tôi không chạy theo xu hướng mua điện thoại mới. Mỗi vài năm tôi mới nâng cấp một lần và điều quan trọng là có một chiếc điện thoại với camera tốt", bà nói. Bà cũng không cảm thấy áp lực khi thấy những người xung quanh sử dụng điện thoại mới. Với bà, tiền dành cho du lịch hay phát triển bản thân là quan trọng hơn là chi tiền cho một chiếc iPhone đắt tiền.

Có thể thấy rằng việc bỏ ra hàng nghìn đô cho một chiếc điện thoại mới nhất như iPhone 17 phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính của mỗi người. Với một số người, đây là một khoản đầu tư xứng đáng, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc và không bỏ lỡ những công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, đối với những người khác, việc chi tiền cho những sản phẩm công nghệ đắt tiền không phải là ưu tiên, thay vào đó, họ chọn những mục tiêu dài hạn như du lịch, học tập hay đầu tư vào phát triển bản thân.