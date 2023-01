Chiến sự ác liệt tại miền đông Ukraine

Giao tranh căng thẳng

Hôm qua 29.1, Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tố cáo quân đội Ukraine cố tình tấn công một bệnh viện tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Luhansk vào ngày 28.1 làm 14 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này. Cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người thành lập tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group tại Nga, cho biết lực lượng này đã kiểm soát khu định cư Blahodatne ở Donetsk. Blahodatne nằm kế bên thị trấn Soledar, nơi quân đội Ukraine gần đây thừa nhận đã rút lui sau nhiều ngày cầm cự.

Reuters

Trái lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sáng 29.1 thông báo quân đội đã đẩy lui 16 cuộc tấn công của Nga tại Donetsk và Luhansk trong ngày trước đó, gồm tại Blahodatne, theo Reuters.

Hiện nay, tình hình chiến sự đang ngày càng nóng hơn tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại Donetsk. Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko hôm qua thông báo các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó đã làm 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Giới chức phương Tây và Ukraine cảnh báo Nga có kế hoạch mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành thế thượng phong sau gần một năm từ khi chiến sự diễn ra. Tâm điểm chiến sự tại miền đông Ukraine từ mùa hè 2022 đến nay chủ yếu là quanh TP.Bakhmut, nơi mà giới quan sát cho rằng mang ý nghĩa biểu tượng hơn là về mặt quân sự.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công vào thị trấn Vuhledar, cách Bakhmut khoảng 144 km về hướng nam. Theo tờ The New York Times, Vuhledar nằm ngay điểm giao giữa hai mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia, thuận lợi cho việc tái cung cấp nguồn lực của Nga giữa hai mặt trận. Từ đây, Ukraine đã tấn công vào trung tâm đường sắt Volnovakha hiện do Nga kiểm soát, đe dọa cắt đứt đường vận chuyển khí tài hạng nặng và binh sĩ của Nga sang miền nam.

Do đó, Nga đã cố gắng đánh bật Ukraine khỏi Vuhledar nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt cũng như tuyến tiếp vận cho các vùng ở miền nam, theo Đội Tình báo xung đột (CIT), một nhóm độc lập tại Georgia chuyên nghiên cứu hoạt động quân sự của Nga. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai thân Nga tại Donetsk, tuyên bố việc kiểm soát Vuhledar sẽ giải quyết nhiều vấn đề và dự đoán thị trấn này sẽ là chiến thắng rất quan trọng.

Thêm máy bay, tên lửa cho Ukraine ?

Ukraine đã nhận được lời hứa từ các đồng minh phương Tây về việc cung cấp xe tăng và đang kêu gọi thêm tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu để đẩy lùi lực lượng Nga. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 28.1 cho hay Kyiv và các đồng minh đang trong quá trình đàm phán cấp tốc về yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ. Ukraine đang nhắm đến Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ, có tầm bắn gần 300 km và được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

CHDCND Triều Tiên phủ nhận gửi vũ khí sang Nga Hãng thông tấn KCNA ngày 29.1 dẫn lời ông Kwon Jong-gun, Vụ trưởng Các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bác bỏ thông tin nước này cung cấp rốc két và tên lửa cho tổ chức Wagner Group tại Nga. Ông Kwon gọi đây là “tin đồn vô căn cứ” nhằm bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên. Vị quan chức cho rằng đó là “hành động ngu xuẩn” nhằm bào chữa cho việc Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine. Ông Kwon cảnh báo nếu tiếp tục lan truyền tin đồn, Mỹ sẽ chịu hậu quả không mong muốn.

Mặt khác, tờ Politico hôm qua dẫn nguồn tin cho biết khả năng gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine đang được ủng hộ nhiều hơn tại Lầu Năm Góc. Một số quan chức quân sự Mỹ đang thúc đẩy chuyển giao máy bay nhưng một vị nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra.

Nga coi việc giao vũ khí là bằng chứng cho thấy phương Tây can dự trực tiếp vào xung đột giữa Moscow và Kyiv. Một số quan chức Nga thậm chí cho rằng chiến sự tại Ukraine thực tế là xung đột giữa NATO và Nga.

Theo CNN, lý lẽ này được Điện Kremlin đưa ra nhằm biện minh cho việc Nga chưa đạt thành công như mong đợi tại Ukraine. Đồng thời, nó cũng nhằm khiến một số nước NATO e ngại và phải cân nhắc kỹ trong việc quyết định viện trợ quân sự cho Ukraine.